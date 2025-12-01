साथ-साथ रहने को राजी हुए पति-पत्नी, अमरोहा पुलिस की मध्यस्थता से सुलझा सालों पुराना विवाद

संवाद सूत्र, डिडौली। पिछले तीन साल से दंपती के बीच चल रहा विवाद पुलिस की मध्यस्थता से सुलझ गया। दोनों पक्षों ने अपनी सहमति दी और पुलिस की मौजूदगी में परिवार को साथ मिलकर चलाने की शपथ ली। विवाद समाप्त होने के बाद दोनों परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली।

मामूली कहासुनी के बाद पिछले तीन सालों से दोनों रह रहे थे अलग-अलग

कोतवाली क्षेत्र के गांव ढेला नगला निवासी पूजा पंवार और उनके पति ब्रहम सिंह के बीच पिछले तीन सालों से घरेलू विवाद चल रहा था। पूजा की शादी वर्ष 2014 में ब्रह्म सिंह के साथ हुई थी। जिसके बाद दंपति की दो बेटियां और एक बेटा है। मामूली कहासुनी और आपसी मतभेदों के चलते दोनों तीन साल से अलग-अलग रह रहे थे। स्थिति लगातार बिगड़ती देख विवाहिता ने शनिवार को पुलिस से शिकायत की थी।

तहरीर मिलते ही महिला सुरक्षा टीम की सिपाही दीपा चौधरी ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर आमने-सामने बातचीत कराई। करीब एक घंटे चली वार्तालाप के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति पर पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में दंपती ने भविष्य में किसी भी तरह का विवाद न करने और परिवार को साथ चलाने की शपथ ली। इसके बाद पुलिस का आभार व्यक्त किया।







बारात में हंगामा, मारपीट और कार के शीशे तोड़े शनिवार की रात कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकड़ी अजीज निवासी कमल कश्यप का शादी समारोह नारंगपुर स्थित एक वैक्वेंट हाल में चल रहा था। सलामतपुर गांव निवासी उनके दोस्त प्रदीप कुमार, अनुज कुमार, मनोज कुमार और सादिक उसमें शामिल हुए। इसी दौरान गांव के ही रूद्रप्रताप सिंह और फैसल से खाना खाने के दौरान उनकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इसमें अनुज और सादिक सहित तीन लोग घायल हो गए।