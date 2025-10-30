संवाद सूत्र, डिडौली। हाईवे पर हरदोई के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दस दिन बाद अब उसकी पत्नी ने पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका कहना है कि पति से साथ आए दो लोगों ने ही उसके पति की हत्या की है। जबकि उसे हादसे में मौत होने की जानकारी दी गई थी।

हरदोई जनपद के थाना व कस्बा शाहाबाद के मुहल्ला अल्लापुर सैदीखेल निवासी मनीष कुमार नोएडा में एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पत्नी पूनम व बच्चे भी वहीं रहते थे। 19 अक्तूबर को वह पत्नी के साथ नोएडा से घर जा रहे थे। उनकी कार को आकाश कुमार मौर्य चल रहा था। जबकि उनके साथ चल रही दूसरी कार को आभास कुमार उर्फ मनीष चला रहा था।

दोनों कार 19 अक्टूबर को जब डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर पहुंचीं तो दोनों कार के चालकों ने एक ढाबे पर खाना खाया था। इस दौरान आकाश कार लेकर चला गया था। परंतु ढाबे पर रुके आभास कुमार उर्फ मनीष ने आकाश को कॉल कर वापस बुलाया तथा महाराज ढाबा पर रोक लिया।

आरोप है कि मना करने के बाद भी आकाश और आभास कुमार दोनों मनीष कुमार को जबरन खाना खिलाने के लिए कार से उतार कर ढाबे पर ले गए थे। पत्नी पूनम ने बताया कि 10 मिनट बाद आकाश वापस आया तथा मनीष का एक्सीडेंट होने की बात कही। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को घर ले गए थे।