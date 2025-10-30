Language
    हाईवे पर युवक की संद‍िग्‍ध मौत के मामले में पत्नी ने दर्ज कराई FIR, साथ आए दो लोगों पर लगाया हत्‍या का आरोप

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    एक युवक की हाईवे पर संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पत्नी ने पति के साथ आए दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    संवाद सूत्र, डिडौली। हाईवे पर हरदोई के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। दस दिन बाद अब उसकी पत्नी ने पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसका कहना है कि पति से साथ आए दो लोगों ने ही उसके पति की हत्या की है। जबकि उसे हादसे में मौत होने की जानकारी दी गई थी।

    हरदोई जनपद के थाना व कस्बा शाहाबाद के मुहल्ला अल्लापुर सैदीखेल निवासी मनीष कुमार नोएडा में एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पत्नी पूनम व बच्चे भी वहीं रहते थे। 19 अक्तूबर को वह पत्नी के साथ नोएडा से घर जा रहे थे। उनकी कार को आकाश कुमार मौर्य चल रहा था। जबकि उनके साथ चल रही दूसरी कार को आभास कुमार उर्फ मनीष चला रहा था।

    दोनों कार 19 अक्टूबर को जब डिडौली कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर पहुंचीं तो दोनों कार के चालकों ने एक ढाबे पर खाना खाया था। इस दौरान आकाश कार लेकर चला गया था। परंतु ढाबे पर रुके आभास कुमार उर्फ मनीष ने आकाश को कॉल कर वापस बुलाया तथा महाराज ढाबा पर रोक लिया।

    आरोप है कि मना करने के बाद भी आकाश और आभास कुमार दोनों मनीष कुमार को जबरन खाना खिलाने के लिए कार से उतार कर ढाबे पर ले गए थे। पत्नी पूनम ने बताया कि 10 मिनट बाद आकाश वापस आया तथा मनीष का एक्सीडेंट होने की बात कही। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को घर ले गए थे।

    अब पूनम ने कोतवाली में तहरीर देकर आकाश व आभास पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। कहना है कि जिस स्थान पर हादसे की बात कही गई थी वहां कोई वाहन नहीं था तथा दोनों आरोपित ने कोई ठोस जानकारी भी नही दी थी। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।