अमरोहा में बेकाबू काली थार का कहर: बाइकों को मारी टक्कर, दो भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नौगावां सादात रोड पर तेज रफ्तार थार ने एक के बाद एक तीन बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में तहेरे चचेरे भाई राजीव व प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संभल नंबर की थार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, हालांकि उसका चालक भाग निकला।

हादसे के बाद मृतक के स्वजन ने चालक की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश जताया तथा दो घंटा तक सीएसची से दोनों शव नहीं उठने दिए थे। बाद में पुलिस के समझाने पर वह मान गए। सीओ डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि कार चालक की तलाश की जा रही है।

अमरोहा-नौगावां सादात मार्ग पर हुआ हादसा हादसा मंगलवार रात नौगावां सादात-अमरोहा रोड पर रीगल होटल से आगे अमरोहा नगर की सीमा पर हुआ। अमरोहा की तरफ से जा रही संभल नंबर की काले रंग की थार ने एक के बाद एक नौगावां सादात की तरफ से आ रही तीन बाइक को टक्कर मार दी। थार की रफ्तार इतनी तेज थी कि तीनों बाइक पर सवार युवक हवा में उछल कर दूर जा गिरे। टक्कर लगने के बाद थार भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा होते ही घटनास्थल पर राहगीरों की भीड़ जुट गई तथा मार्ग पर जाम लग गया। इसी भीड़ का फायदा उठा कर थार चालक मौके से फरार हो गया।

हादसे में दो की मौके पर ही मौत इस हादसे में अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला जयओम नगर निवासी राजेंद्र सिंह के 23 वर्षीय बेटा राजीव कुमार व तेजपाल सिंह के 21 वर्षीय बेटा प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक राजीव व प्रशांत तहेरे-चचेरे भाई थे। दोनों भाई नौगावां सादात की तरफ से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। राजीव पिता के साथ रेलवे स्टेशन रोड पर अपनी टायर पंचर की दुकान पर बैठता था, जबकि प्रशांत परिवार का इकलौता बेटा था तथा इसी वर्ष 12वीं पास की थी।