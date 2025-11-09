अमरोहा में गुब्बरे में गैस भरते हीलियम सिलेंडर में तेज धमाका, मासूम की दर्दनाक मौत और दो घायल
अमरोहा में गुब्बारे में गैस भरते समय हीलियम सिलेंडर फटने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मृतक के परिवार ने बिना कार्रवाई के शव को दफना दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, जो सीसीटीवी में कैद हो गई है। यह हादसा नई बस्ती मुहल्ले में हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
संवाद सूत्र, नौगावां सादात। गुब्बारों में गैस भरते समय अचानक तेज धमाके के साथ हीलियम गैस से भरा सिलेंडर फट गया। हादसे में पास में खड़े मासूम की मौत हो गई तथा विक्रेता व एक अन्य बच्चा घायल हुए हैं। घायलों का उपचार सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं, मृतक के स्वजन ने बगैर कार्रवाई शव को सुपुर्दे खाक कर दिया है। पुलिस सारे मामले की जांच में जुटी है। घटना से मुहल्ले में खलबली मची रही।
यह घटना कस्बा के मुहल्ला नई बस्ती में रविवार दोपहर लगभग दो बजे हुई। मूल रूप से मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचैला निवासी मोहम्मद अनीस लगभग छह महीना से इसी मुहल्ले मे किराए के मकान पर रहता है। वह कस्बा में ही गुब्बारे बेचने का काम करता है।
साइकिल पर सिलेंडर लगाकर रविवार दोपहर भी वह गुब्बारे बेच रहा था। जब वह मुहल्ले में रहने वाले मोहम्मद फरमान के घर के सामने पहुंचा तो उनका पांट वर्षीय बेटा अली रजान भी गुब्बारा लेने के लिए उसके पास चला गया। मुहल्ले का ही एक बच्चा शुऐब भी वहीं खड़ा था। जब अनीस ने सिलेंडरसे गुब्बारे में गैस भरी तो अचानक तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया।
विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेज धमाका सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में अली रजान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि विक्रेता व शुऐब घायल हो गए। लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो हालात समझ गए।
अली रजान धमाके से लगभग 10 फीट दूर नाली में जाकर गिरा था। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी तथा घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां से दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है।
उधर मासूम की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। अली रजान परिवार का इकलौता बेटा था। स्वजन ने बगैर कार्रवाई मृतक को सुुपुर्दे खाक कर दिया है।
प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि मृतक के स्वजन ने कोई कार्रवाई कराने से इन्कार कर दिया है। सारे मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
