UP News: कांवड़ यात्रा को लेकर 19 से दिल्ली हाईवे पर बंद हो जाएंगे भारी वाहन, एक माह तक ये है रूट डायवर्जन

Route Divert For Kanwar Yatra In UP 22 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ हो रहा है। 19 ने शिवभक्त कांवड़ के लिए निकलेंगे। इस महीने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दिल्ली हरियाणा राजस्थान बरेली बदायूं मुरादाबाद रामपुर आदि जिलों से शिवभक्तों का आगमन गंगा नगरी ब्रजघाट में होता है। शनिवार और रविवार को हाईवे पर ट्रैफिक जीरो रहेगा।