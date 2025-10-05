Language
    पुरानी रंजिश में युवक की बंधक बनाकर पिटाई, डायल-112 ने छुड़ाया पर कोतवाली पहुंचने पर फिर हुई मारपीट

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। पीड़ित लख्मीचंद जब हसनपुर जा रहे थे तब दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें दुकान में बंद कर पीटा। डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया। इसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे जहां फिर मारपीट हुई जिसमें पुलिस ने आठ लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हसनपुर/अमरोहा। पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक को गांव में रोक कर दुकान में बंद करके पीटने का मामला सामने आया है। डायल−112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को बंधन मुक्त कराया।

    किसी बात को लेकर चली आ रही है रंजिश

    कोतवाली क्षेत्र के गांव तसीहा मिलक निवासी लख्मीचंद शनिवार को दोपहर बाद किसी काम से हसनपुर जा रहे थे। उनकी करनपुर माफी के लोगों से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है। करनपुर माफी में दूसरे पक्ष के लोगों ने उन्हें एक दुकान में बंधक बनाकर मारपीट की।

    पड़ोसी गांव के युवक को बंधक बनाकर पीटने की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित को बंधन मुक्त कराया। उधर इसके बाद दोनों पक्ष के लोग कोतवाली पहुंच गए।

    कोतवाली के बाहर दोनों पक्षों में मारपीट

    कोतवाली के बाहर भी दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। उधर पुलिस ने आठ लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। पीड़ित लख्मीचंद ने गांव में रोककर बंधक बनाकर पीटने के संबंध में आरोपितों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।

    प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि युवक की पिटाई करने के मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 