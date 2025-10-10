हसनपुर में डेयरी संचालक के घर चोरों ने बोला धावा, दो लाख के गहने और नकदी उड़ाई
हसनपुर में एक डेयरी संचालक के घर चोरी हो गई। चोरों ने दो लाख रुपये के गहने और नकदी चुरा लिए, जब परिवार घर से बाहर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखूपुर झकड़ी गांव में गुरुवार रात चोरों ने डेयरी संचालक के घर पर निशाना साधकर दो लाख से अधिक के आभूषण और नकदी चोरी कर ले गए। गांव निवासी राजीव पाल का घर गांव के बाहरी छोर पर नूरपुर खुर्द मार्ग पर है। जिसमें चोरों ने नकब लगाकर प्रवेश किया।
गहने और नकदी चोरी
घर में रखी दो सोने और तीन चांदी आभूषण तथा पचास हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। राजीव पाल डेयरी और किराना स्टोर का संचालन करते हैं। घर में नकदी करवा चौथ के त्योहार पर दूध बेचने वाले ग्राहकों को देने को घर में रखे थे।
गृहस्वामी का कहना है कि चोरी में करीब दो लाख का सामान ले गए हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है चोरी के मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
