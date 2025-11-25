Language
    थार की छत पर खड़े होकर रईसजादों ने बरसाए नोट, लूटने के ल‍िए सड़क पर लग गई लोगों की भीड़  

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    अमरोहा के हसनपुर में एक बारात के दौरान कुछ युवकों ने थार जीप की छत पर चढ़कर नोट उड़ाए। नोट लूटने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे जाम लग गया। पुलिस ने गाड़ी का चालान कर दिया है। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, हसनपुर। नगर में संभल अड्डा पर रात के 10 बजे थार की छत पर खड़े होकर कुछ रईसजादे बरातियों ने जमकर नोट उड़ाए। थार की छत से गिराए जा रहे नोटों को उठाने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने कार को पकड़ कर चालान कर दिया है।

    मामला सोमवार रात करीब दस बजे का बताया जा रहा है। एक बरात हसनपुर संभल अड्डा से होकर गुजर रही थी। चौराहे पर भीड़ देखकर तीन चार युवक थार की छत पर खड़े हो गए और हाथों में नोट लेकर उड़ाने शुरू कर दिए। गानों की धुन पर काफी देर तक युवक नोट उड़ाते रहे।

    कार के चारों तरफ नोट उठाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान एक युवक स्टंट करने के फेर में कार की छत से गिरकर बाल बाल बचा। उधर सड़क पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

    पांच-पांच सेकेंड के चार वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रही हैं, जिनमें कार की छत पर खड़े होकर नोटों को उड़ाते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। उधर, वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। निरीक्षक अपराध अमरपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली से हसनपुर बरात आई थी। जिसमें कुछ युवकों ने छत पर खड़े होकर नोट उड़ाए थे। उक्त कार को पकड़कर चालान कर दिया है।