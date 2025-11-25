संवाद सूत्र, हसनपुर। नगर में संभल अड्डा पर रात के 10 बजे थार की छत पर खड़े होकर कुछ रईसजादे बरातियों ने जमकर नोट उड़ाए। थार की छत से गिराए जा रहे नोटों को उठाने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने कार को पकड़ कर चालान कर दिया है।



मामला सोमवार रात करीब दस बजे का बताया जा रहा है। एक बरात हसनपुर संभल अड्डा से होकर गुजर रही थी। चौराहे पर भीड़ देखकर तीन चार युवक थार की छत पर खड़े हो गए और हाथों में नोट लेकर उड़ाने शुरू कर दिए। गानों की धुन पर काफी देर तक युवक नोट उड़ाते रहे।

कार के चारों तरफ नोट उठाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान एक युवक स्टंट करने के फेर में कार की छत से गिरकर बाल बाल बचा। उधर सड़क पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा।