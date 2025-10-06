इस रूट के यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधाएं, हसनपुर-बुलंदशहर रोडवेज बस सेवा शुरू, विधायक ने दिखाई हरी झंडी

विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ किया। अब हसनपुर बस स्टैंड से बसें रहरा अड्डा हाकमपुर जयतोली गंगानगर भगवानपुर बुगरासी स्याना होते हुए बुलंदशहर तक जाएंगी। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। हाकमपुर से स्याना बुलंदशहर मार्ग पर रोडवेज बसें चलने से लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर कई भाजपा नेता और अधिकारी उपस्थित रहे।

राशिद चौधरी, हसनपुर/अमरोहा। नगर के रोडवेज बस स्टैंड से अब रहरा अड्डा, हाकमपुर, जयतोली, गंगानगर, भगवानपुर, बुगरासी, स्याना होते हुए बुलंदशहर तक रोडवेज बसें दौड़ेंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन अमरोहा डिपो की रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने फीता काटकर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुलंदशहर के लिए रवना की बस इसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रोडवेज बस को उक्त मार्ग से होकर बुलंदशहर के लिए रवाना किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को सफर करने के लिए हर संभव बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। हाकमपुर से स्याना बुलंदशहर मार्ग तक सात मीटर चौड़ा रोड काफी समय पहले बन चुका है। इस मार्ग से बड़ी तादात में लोग सफर करते हैं। यहां रोडवेज बसें चलने से जनता को लाभ मिलेगा।