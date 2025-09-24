Language
    गजरौला में हल्द्वानी डिपो की बस के चालक के साथ मारपीट, पांच के खिलाफ केस दर्ज

    By Saurav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:31 PM (IST)

    गजरौला में हाईवे पर हल्द्वानी डिपो की बस के चालक के साथ स्कार्पियो सवार युवकों ने मारपीट की। होटल स्वामी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रामलीला की बिजली काटने पर जेई से मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक युवक ने दारोगा पर मारपीट और लूट का समझौता कराने का आरोप लगाया है।

    जागरण संवाददाता, गजरौला। हाईवे स्थित एक होटल पर हल्द्वानी डिपो की बस के चालक के साथ स्कार्पियो सवार पांच युवकों ने मारपीट कर दी। होटल स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित मारपीट करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं।

    मुहल्ला अतरपुरा के रहने वाले विपिन चौधरी का हाईवे किनारे पर तड़का ढ़ाबा है। 22 सितंबर की रात करीब एक बजे यहां पर हल्द्वानी डिपो की बस रूकी। बस चालक गुरूसेवक निवासी सुभाषनगर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर जैसे ही बस से उतरे।

    आरोप है कि तभी पीछे से आई एक स्कार्पियो कार से पांच युवक उतरे और उन्होंने चालक के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना से अफरातफरी की स्थिति बन गई। शोर शराबा सुनकर होटल के स्टाफ ने चालक गुरूसेवक को आरोपितों के चंगुल से बचाया, जिसके बाद आरोपित फरार हो गए।

    होटल स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित चेतन यादव उर्फ चिंटू, रोहित यादव, अनुज यादव निवासी गण ग्राम रहदरा थाना गजरौला समेत दो अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपितों को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

    रामलीला की बत्ती काटने को लेकर हुए विवाद में नहीं हुई कार्रवाई

    गांव सलेमपुर गोसाई स्थित रामलीला की बत्ती काटने को लेकर जेई के साथ हुई मारपीट के प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के लोगों ने आपस में बैठाकर मामला को निपटा दिया था।

    बता दें कि सोमवार की रात को जेई करनपाल सिंह गांव सलेमपुर में पहुंचे और उन्होंने रामलीला की सप्लाई को अवैध बताते हुए काट दी। इस बात पर ग्रामीण नाराज हुए और जेई के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि बंधक भी बनाया गया।

    हालांकि, बाद में लोगों की भीड़ जुटी तो गांव के लोगों ने मामले को निपटा दिया। पुलिस भी पहुंच गई। जेई ने बताया कि उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई है।

    उधर, कुमराला पुलिस चौकी प्रभारी नितेद्र वशिष्ठ ने बताया कि जेई ने कोई भी कार्रवाई करने के लिए तहरीर नहीं दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जेई वसूली की मंशा से पहुंचे थे। जबकि इस संबंध में पहले ही अधिकारियों से बिजली जलाने के लिए अनुमति ली थी।

    युवक का वीडियो प्रसारित, दारोगा पर आरोप

    इंटरनेट मीडिया पर युवक का वीडियो प्रसारित हुआ है। जिसमें वह कह रहा है कि उसके साथ 19 सितंबर को एक घटना हुई थी। जिसमें उसके साथ मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर मोबाइल लूट लिए गए थे।

    आरोप है कि ब्रजघाट चौकी के दारोगा ने इस मामले में समझौता कराते हुए उसका वीडियो बनाया था। युवक ने कहा कि इस मामले में अगर, आरोपितों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। उसका जिम्मेदार दारोगा होंगे।

    उधर, चौकी प्रभारी प्रवीन कुमार ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर फोन भी बरामद किए हैं। अब आरोपितों को न्यायालय से बेल मिली तो इसमें पुलिस का क्या रोल है।