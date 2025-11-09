वलीमा के दिन हुआ दफीना: एक घंटे में उजड़ा सुहाग, अमरोहा में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत

आसिफ अली पाशा, जागरण अमरोहा। मोहल्ला नौगजा में स्व. कदीर अहमद का परिवार रहता है। उनके बेटे परवेज का रिश्ता मुहल्ला बड़ा दरबार निवासी मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी के साथ हुआ था। शनिवार शाम परवेज दूल्हा बनकर बरात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। शादी की रस्में धूमधाम के साथ पूरी की गई। परिवार के साथ ही दोस्त भी खुश थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार देरशाम निकाह कर परवेज दुल्हन को विदा कर घर ले आया। रात लगभग 10 बजे अचानक परवेज की हालत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। स्वजन उसे लेकर फौरन निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे, लेकिन उस समय तक परवेज की मौत हो चुकी थी।