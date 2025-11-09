Language
    वलीमा के दिन हुआ दफीना: एक घंटे में उजड़ा सुहाग, अमरोहा में हार्ट अटैक से दूल्हे की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    अमरोहा में एक शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे की शादी के कुछ घंटे बाद ही हार्टअटैक से मौत हो गई। शनिवार को बारात धूमधाम से दुल्हन घर पहुंची थी और निकाह की रस्में खुशी-खुशी निभाई गईं। दुल्हन को विदा कराकर घर लाने के बाद अचानक परवेज की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। रविवार को वलीमा की जगह दूल्हे को दफनाया गया।

    शादी में दोस्तों के साथ खड़े दूल्हा बने परवेज

    आसिफ अली पाशा, जागरण अमरोहा। मोहल्ला नौगजा में स्व. कदीर अहमद का परिवार रहता है। उनके बेटे परवेज का रिश्ता मुहल्ला बड़ा दरबार निवासी मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी के साथ हुआ था। शनिवार शाम परवेज दूल्हा बनकर बरात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। शादी की रस्में धूमधाम के साथ पूरी की गई। परिवार के साथ ही दोस्त भी खुश थे।

    शनिवार देरशाम निकाह कर परवेज दुल्हन को विदा कर घर ले आया। रात लगभग 10 बजे अचानक परवेज की हालत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। स्वजन उसे लेकर फौरन निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे, लेकिन उस समय तक परवेज की मौत हो चुकी थी।

     

    दूल्हे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

     

    चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्टअटैक बताया। दूल्हा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। जिसने भी सुना वह दंग रह गया। न सिर्फ परवेज के स्वजन बल्कि दुल्हन के परिवार में भी कोहराम मच गया। रविवार को परवेज का वलीमा होना था। परंतु वलीमे के दिन दफीना किया गया।