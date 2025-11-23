अमरोहा में बरात से पहले दिल्ली में नौकरी करने वाला दूल्हा हुआ लापता, शादी वाले घर में मची हलचल
अमरोहा में शादी से पहले दिल्ली में काम करने वाला दूल्हा लापता हो गया। उसकी बारात बिजनौर जानी थी, लेकिन वह घर से दिल्ली जाने के बाद वापस नहीं लौटा। लगन समारोह धूमधाम से मनाया गया, पर दूल्हे के गायब होने से बारात नहीं जा सकी। परिवार और गांव में चिंता का माहौल है, और पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी से ठीक पहले एक गांव में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली में नौकरी करने वाला युवक अचानक लापता हो गया। युवक की बारात रविवार को बिजनौर के लिए जानी थी, लेकिन उसके गायब होने से शादी की तैयारियों पर पानी फिर गया है। दूल्हा के लापता होने के बाद बरात नहीं जा सकी।
थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी बिजनौर की रहने वाली युवती से शादी तय हुई थी। बुधवार को लगन आई थी, मगर लगन से एक दिन पहले मंगलवार को युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह नौकरी से जुड़े जरूरी कार्य के लिए दिल्ली जा रहा है तथा शाम तक वापस आ जाएगा। इसी बीच बुधवार को लगन समारोह भी बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने शिरकत की।
परिवार को पूरी उम्मीद थी कि युवक समय पर लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। जबकि रविवार (आज) बरात जानी थी। लगन से पहले लापता हुए युवक की तलाश में स्वजन ने विभिन्न स्थानों पर जानकारी की। दिल्ली में भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। दूल्हे के न लौटने से रविवार को प्रस्तावित बारात नहीं जा सकी। जिससे दोनों परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया है। घटना से पूरे गांव में चर्चा का माहौल है। इस मामले में फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
