अमरोहा में बरात से पहले दिल्ली में नौकरी करने वाला दूल्हा हुआ लापता, शादी वाले घर में मची हलचल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी से ठीक पहले एक गांव में उस समय हलचल मच गई जब दिल्ली में नौकरी करने वाला युवक अचानक लापता हो गया। युवक की बारात रविवार को बिजनौर के लिए जानी थी, लेकिन उसके गायब होने से शादी की तैयारियों पर पानी फिर गया है। दूल्हा के लापता होने के बाद बरात नहीं जा सकी।

थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक दिल्ली में नौकरी करता है। उसकी बिजनौर की रहने वाली युवती से शादी तय हुई थी। बुधवार को लगन आई थी, मगर लगन से एक दिन पहले मंगलवार को युवक घर से यह कहकर निकला था कि वह नौकरी से जुड़े जरूरी कार्य के लिए दिल्ली जा रहा है तथा शाम तक वापस आ जाएगा। इसी बीच बुधवार को लगन समारोह भी बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने शिरकत की।

परिवार को पूरी उम्मीद थी कि युवक समय पर लौट आएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। जबकि रविवार (आज) बरात जानी थी। लगन से पहले लापता हुए युवक की तलाश में स्वजन ने विभिन्न स्थानों पर जानकारी की। दिल्ली में भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।