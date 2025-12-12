'प्रेमी से शादी करवा दो, वरना जान दे दूंगी', रोते-रोते थाने पहुंची युवती जिद पर अड़ी तो...

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र की एक युवती अचानक थाने पहुंच गई व प्रेमी संग शादी की जिद पर अड़ गई। युवती का कहना था कि वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है व उसके बिना नहीं रह सकती। वह थाने में रोते हुए बार-बार शादी कराने की मांग करती रही। स्थिति संवेदनशील होती देख पुलिस ने तत्काल युवक को थाने बुलाया। यहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई, जिस पर दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए।



थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव को ही रहने वाली युवक से पिछले काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताते हैं की युवती ने अपने प्रेमी संग शादी करने की बात कही तो उसने शादी करने से मना कर दिया। जिस पर युवती परेशान हो गई व प्रेमी संग शादी करने की मांग को लेकर अपने स्वजन संग थाने पर पहुंच गई।