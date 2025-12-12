'प्रेमी से शादी करवा दो, वरना जान दे दूंगी', रोते-रोते थाने पहुंची युवती जिद पर अड़ी तो...
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवती अपने प्रेमी से शादी करवाने की मांग लेकर थाने पहुंच गई और आत्महत्या करने की धमकी दी। युवती अपनी जिद पर अड़ी रही और ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र की एक युवती अचानक थाने पहुंच गई व प्रेमी संग शादी की जिद पर अड़ गई। युवती का कहना था कि वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है व उसके बिना नहीं रह सकती। वह थाने में रोते हुए बार-बार शादी कराने की मांग करती रही। स्थिति संवेदनशील होती देख पुलिस ने तत्काल युवक को थाने बुलाया। यहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई, जिस पर दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए।
थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव को ही रहने वाली युवक से पिछले काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताते हैं की युवती ने अपने प्रेमी संग शादी करने की बात कही तो उसने शादी करने से मना कर दिया। जिस पर युवती परेशान हो गई व प्रेमी संग शादी करने की मांग को लेकर अपने स्वजन संग थाने पर पहुंच गई।
युवती का कहना था कि पुलिस उसकी प्रेमी के साथ शादी कर दे अन्यथा वह जान दे देगी। जिस पर पुलिस सक्रिय हुई व आनन फानन में युवक पक्ष को भी थाने पर बुला लिया।
इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई गई। बातचीत के दौरान युवती व युवक दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की सहमति जताई। वार्ता सकारात्मक रहने पर वातावरण भी शांत हो गया। शेरपुर चौकी प्रभारी नवीन भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठाकर विस्तृत वार्ता कराई गई है। वार्ता के बाद युवक व युवती शादी के लिए तैयार हो गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।