Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'प्रेमी से शादी करवा दो, वरना जान दे दूंगी', रोते-रोते थाने पहुंची युवती जिद पर अड़ी तो...

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक युवती अपने प्रेमी से शादी करवाने की मांग लेकर थाने पहुंच गई और आत्महत्या करने की धमकी दी। युवती अपनी जिद पर अड़ी रही और ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र की एक युवती अचानक थाने पहुंच गई व प्रेमी संग शादी की जिद पर अड़ गई। युवती का कहना था कि वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है व उसके बिना नहीं रह सकती। वह थाने में रोते हुए बार-बार शादी कराने की मांग करती रही। स्थिति संवेदनशील होती देख पुलिस ने तत्काल युवक को थाने बुलाया। यहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई, जिस पर दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए।

    थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का गांव को ही रहने वाली युवक से पिछले काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताते हैं की युवती ने अपने प्रेमी संग शादी करने की बात कही तो उसने शादी करने से मना कर दिया। जिस पर युवती परेशान हो गई व प्रेमी संग शादी करने की मांग को लेकर अपने स्वजन संग थाने पर पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती का कहना था कि पुलिस उसकी प्रेमी के साथ शादी कर दे अन्यथा वह जान दे देगी। जिस पर पुलिस सक्रिय हुई व आनन फानन में युवक पक्ष को भी थाने पर बुला लिया।

    इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई गई। बातचीत के दौरान युवती व युवक दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की सहमति जताई। वार्ता सकारात्मक रहने पर वातावरण भी शांत हो गया। शेरपुर चौकी प्रभारी नवीन भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठाकर विस्तृत वार्ता कराई गई है। वार्ता के बाद युवक व युवती शादी के लिए तैयार हो गए हैं।