    मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे पर कब दौड़ेंगे वाहन? इस ज‍िले में टोल बूथ भी हुए तैयार

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    हसनपुर के मंगरौला में गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ बनकर तैयार हैं। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे पर अग्निशमन चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में एक्सप्रेसवे 23.60 किमी में फैला है और नवंबर के अंत तक वाहनों के लिए खुलने की संभावना है। अधिकारियों ने सरकार को हैंडओवर करने की तैयारी शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, हसनपुर। तहसील क्षेत्र के मंगरौला में गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल बूथ बनकर भी तैयार हो गए हैं। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है।



    मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक गंगा एक्सप्रेसवे चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

    पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक सौ किलोमीटर के भीतर अग्निशमन चौकियां स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री के निर्देश जारी होते ही अधिकारी चौकियां स्थापित करने के लिए जगह चयन कर हैं। माना जा रहा है कि अमरोहा जनपद में अग्निशमन पुलिस चौकी मंगरौला में टी प्वाइंट के पास ओवर ब्रिज के नीचे बनाई जा सकती है। अमरोहा जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने का एकमात्र रास्ता मंगरौला में टी प्वाइंट पर ही रहेगा।

    यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ते और उतरते समय दोनों साइड में चार जगह टोल बूथ बनाए गए हैं। क्योंकि, गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ते और उतरते समय वाहन चालकों को टोल भरना होगा।

    उल्लेखनीय है कि अमरोहा जनपद में करीब 23.60 किमी एरिया में गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। हसनपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे 24 गांवों से होकर गुजर रहा है। यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य का शुभारंभ 18 दिसंबर 2021 को हुआ था। निर्माण कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर थी। हालांकि, निर्माण कार्य निर्धारित तिथि में लगभग पूर्ण हो चुका है।

    सूत्रों के अनुसार, नवंबर माह के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों ने गंगा एक्सप्रेसवे को सरकार के हैंडओवर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    हापुड़ से बदायूं तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य देख रहे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार मोगा का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर अमरोहा जनपद में मंगरौला में टोल बूथ बनाए गए हैं। यहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे को हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है।