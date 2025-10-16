सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आया नया मोड़, लिव-इन का निकला मामला; पीड़ित ने कोर्ट में बदले बयान

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा (अमरोहा)। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की ओर से दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच में नया मोड़ सामने आया है। अदालत में अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी और उनके बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी थी। अब पुलिस इस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

शनिवार को महिला ने थाने में तहरीर देकर दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे बयान देने के लिए अदालत भेजा गया।