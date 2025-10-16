सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आया नया मोड़, लिव-इन का निकला मामला; पीड़ित ने कोर्ट में बदले बयान
अमरोहा जिले में एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत में उसने अपने बयान बदल दिए। महिला ने कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में थी और सहमति से संबंध बनाए थे। उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा (अमरोहा)। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की ओर से दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच में नया मोड़ सामने आया है। अदालत में अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी और उनके बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी थी। अब पुलिस इस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
शनिवार को महिला ने थाने में तहरीर देकर दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसे बयान देने के लिए अदालत भेजा गया।
मंगलवार को अदालत में महिला ने कहा कि कुछ लोगों ने उसके निजी पलों का वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। उसने दबाव में आकर दुष्कर्म की शिकायत की थी।
प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के बयान का अवलोकन किया जा रहा है। महिला ने दुष्कर्म की बात से इन्कार किया है और कहा है कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे। अब बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।