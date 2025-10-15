जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली से पहले सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,61,216 लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा दिया है। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लाभार्थियों को दिखाया गया। इसके बाद उनको जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने गैस सिलिंडर रिफिल सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक व सिलिंडर वितरित किए।



सुबह करीब दस बजे कलक्ट्रेट में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जमा हुए। इसके बाद सभी को लखनऊ में हुए कार्यक्रम का एलईडी के जरिए लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी, नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन, ब्लाक प्रमुख अमरोहा गुरेंद्र सिंह ढिल्लो, पूर्व विधायक हरपाल सिंह व डीएम निधि गुप्ता वत्स ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक व गैस सिलिंडर प्रदान किए। इस दौरान हसनपुर विधायक ने सभी लाभार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार ने सभी को यह दीपावली का तोहफा दिया है।