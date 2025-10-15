Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में उज्ज्वला के 1.61 लाख लाभार्थियों को मिली मुफ्त गैस सिलेंडर की सौगात

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.61 लाख लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है। मुफ्त सिलेंडर मिलने से लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिली है और जिले में खुशी की लहर है। लोग सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली से पहले सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,61,216 लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा दिया है। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण लाभार्थियों को दिखाया गया। इसके बाद उनको जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने गैस सिलिंडर रिफिल सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक व सिलिंडर वितरित किए।

    सुबह करीब दस बजे कलक्ट्रेट में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जमा हुए। इसके बाद सभी को लखनऊ में हुए कार्यक्रम का एलईडी के जरिए लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी, नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन, ब्लाक प्रमुख अमरोहा गुरेंद्र सिंह ढिल्लो, पूर्व विधायक हरपाल सिंह व डीएम निधि गुप्ता वत्स ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक व गैस सिलिंडर प्रदान किए। इस दौरान हसनपुर विधायक ने सभी लाभार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार ने सभी को यह दीपावली का तोहफा दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने सभी को निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर वितरित किए हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी उत्पादों की खरीददारी करने को कहा। भाजपा जिलाध्यक्ष व अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। डीएम ने सभी से दीपावली के मौके पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। यहां बता दें कि जिले में 38 गैस एजेंसियां संचालित है। 4,55,885 गैस कनेक्शनधारक हैं। जिनमें से 1,61,216 पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। अन्य घरेलू गैस कनेक्शनधारक हैं।