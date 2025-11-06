धोखाधड़ी कर आशा बताकर शाहीन से कराई शादी, फिर छुड़ाया, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अमरोहा में एक व्यक्ति को 70 हजार रुपये लेकर बिहार की शाहीन नामक मुस्लिम लड़की से शादी करा दी गई, जबकि वादा 'आशा' नाम की लड़की का था। शिकायत करने पर मारपीट हुई और विवाहिता नकदी व आभूषण लेकर चली गई। अब उसकी दूसरी शादी कराने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य मामले में, एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी भी जांच चल रही है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। सत्तर हजार रुपये लेकर धोखाधड़ी से आशा बताकर बिहार की मुस्लिम लड़की शाहीन से शादी करा दी। बाद में पता लगने पर शिकायत की तो लड़के व उसके पिता से मारपीट की गई।
इसके बाद विवाहिता घर में रखी नकदी व आभूषण लेकर आरोपितों के साथ चली गई। आरोप है कि अब उसकी आदमपुर थाने के एक गांव में दूसरी जगह गैर संप्रदाय के युवक से शादी करा दी है।
रहरा थाने के गांव पौरारा निवासी सोमपाल सिंह का कहना है कि वह मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब आदमी हैं। जिसकी वजह से बेटे राजकुमार की शादी नहीं हो पा रही थी। वह गांव के मनवीर से मिले और कहा कि कोई कमजोर घर की लड़की देखकर हमारे बेटे की शादी करा दो।
आरोपित ने उन्हें एक लड़की बताई और कहा कि उसके मां-बाप नहीं हैं बहन व बहनोई के यहां लड़की रहती है। लेकिन, वह शादी में कुछ नहीं देंगे लड़की का नाम आशा बताया गया। सहमति होने पर वह लड़की दिखाने के लिए जनपद संभल के थाना गुन्नौर के हिमाऊपुर गांव ले गए।
लड़की पसंद आने के बाद कहा कि 70 हजार रुपये दीजिए लड़की की तरफ का खर्च भी तुम्हें उठाना पड़ेगा। उन्होंने 70 हजार देकर शादी कर ली। शादी में सोने के पांच आभूषण व चांदी के आभूषण दुल्हन के लिए बनाकर दिए गए। इसके बाद उन्हें पता चला कि आशा के बजाय शाहीन खातून से शादी कराई गई है।
लड़के के पिता ने मामले की शिकायत बिचैलिया आदि लोगों से की। तब पता चला कि जिन्होंने शादी की है वह लड़की के बहन व बहनोई नहीं है बल्कि इसी तरह से सीधे साधे लोगों को फंसाकर बिहारी लड़कियों से शादी करा देते हैं। शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की।
विवाहिता शाहीन घर में रखे 15 हजार रुपये व आभूषण लेकर आरोपितों के साथ चली गई और इसी तरह से पैसा लेकर अब दूसरी जगह आदमपुर क्षेत्र में गैर संप्रदाय के युवक को सौंप दिया है।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने विनोद व उसकी पत्नी पूजा निवासी हिमाऊपुर, मनवीर निवासी पौरारा तथा शाहीन खातून निवासी मिनापुर थाना मिनापुर जिला कटिहार बिहार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी अतवीर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।
विवाहिता से मारपीट में तीन पर प्राथमिकी दर्ज
महिला से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने पति व सास-ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव लठीरा माफी निवासी रामश्री का कहना है कि उनकी शादी 15 वर्ष पहले सोराज से हुई थी। उनके दो बेटे भी हैं।
आरोप है कि पति सोराज, ससुर रामफूल व सास ओमवती उससे मारपीट करते हैं। 31 अक्टूबर को भी उसके साथ मारपीट की गई थी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
