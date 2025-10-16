Language
    डॉ हाशमी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी की साजिश, झांसा देकर मांगा जा रहा है खाता नंबर

    By Asif Ali Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:27 PM (IST)

    साइबर अपराधियों ने डॉ. हाशमी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की। उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर और जानकारी का इस्तेमाल कर नकली प्रोफाइल बनाई और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पैसे मांगे। डॉ. हाशमी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    साइबर अपराधियों द्वारा बनाया गया हाशमी ग्रुप के चेयरमैन डॉ.सिराजुद्दीन हाशमी का फर्जी फेसबुक एकाउंट। स्रोत इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। हाशमी ग्रुप के चेयरमैन के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर साइबर लुटेरे ऑनलाइन ठगी की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए लोगों को उनके अकाउंट में ढाई लाख रुपये भिजवाकर बतौर किराया एक लाख रुपये देने का झांसा दिया जा रहा। इसका ताना-बाना भी देश से बाहर बुना जा रहा। अमरोहा के डॉ हाशमी ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए स्थानीय साइबर थाने में तहरीर दी है।

    मूल रूप से अमरोहा निवासी हाशमी ग्रुप के चेयरमैन डॉ सिराजुद्दीन हाशमी के नाम से बीते मंगलवार एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया। नया फेसबुक अकाउंट उर्दू में है और इसमें डॉ हाशमी की फोटो भी लगी है।

    अकाउंट बनाने वाले साइबर ठग ने खुद को डॉ हाशमी बताते हुए पोस्ट डाली। इसमें कहा कि वह फिलहाल सऊदी अरब में हैं। उन्हें ढाई लाख रुपये देश में भिजवाने हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के मोबाइल नंबर 62831***62968 पर क्यूआर कोड और बैंक खाते की जानकारी दे दें। वापस लौटने पर ढाई लाख में से डेढ़ ले लेंगे, जबकि एक लाख रुपये बतौर अकाउंट का किराया मिलेगा।

    इससे पहले जून 2025 में भी उनकी फर्जी फेसबुक आइडी बन चुकी, हालांकि तब कोई प्राथमिकी नहीं कराई गई थी। साइबर थाना इंस्पेक्टर जितेंद्र बालियान ने बताया कि शिकायत पर जांच में नंबर इंडोनेशिया का निकला। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

    हाशमी परिवार से अगस्त में मांगी गई थी दो करोड़ रुपये का रंगदारी

    एक अगस्त को एक अज्ञात शख्स ने खुद को गैंग्स्टर रोहित गोदारा का भाई राहुल गोदारा व गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर डॉ हाशमी के बेटे डॉ बुरहान को फोन कर दो करोड़ रुपये रंगदारी मांगी थी। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच में मोबाइल नंबर पुर्तगाल का निकला। पुलिस को मामले में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। 