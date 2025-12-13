Amroha Accidnet: कोहरे में जीरो विजिबिलिटी, हाईवे पर कई वाहनों की टक्कर में एक की मौत

जागरण संवाददाता, गजरौला। शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य रही। इस दौरान गांव शहबाजपुर डोर के निकट आपस में कई वाहन टकरा गए। सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। डीसीएम, पिकअप, बस, टक्कर ट्राली व अन्य वाहन की टक्कर हुई। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नही हो सकी है।