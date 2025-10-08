धान खरीद सेंटर शुरू ना होने पर फूटा किसानों का गुस्सा, गुस्से में स्टेट हाईवे पर शुरू किया ये काम

भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने धान खरीद में हो रही परेशानी को लेकर मंडी धनौरा में प्रदर्शन किया। किसानों ने धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ धनौरा-गजरौला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन और धान तुलवाने के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया नमी मापने की मशीन में गड़बड़ी की शिकायत भी की गई।

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। तहसील के सामने धनौरा-गजरौला स्टेट हाईवे को आधा घंटा तक जाम किया। अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के पश्चात किसानों ने जाम खोला।

बुधवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ता किसानों की जनपद भर में धान खरीद को लेकर हो रही परेशानी एवं अन्य मुद्दों को लेकर किसान धान से लदी सात ट्रैक्टर ट्राली लेकर तहसील मुख्यालय पर पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। जनपद भर में धान की खरीद न होने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी एवं बयान बाजी की।

किसानों को नहीं मिला ठोस आश्वासन अधिकारियों द्वारा धान खरीद को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से खफा किसानों ने तहसील के सामने गजरौला-धनौरा मार्ग पर धान से लदी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर जाम लगाकर सड़क पर बैठ गए। जाम लगने से वाहनों का थोड़ी देर में लंबी लाइन लग गई। जिसके पश्चात एसडीएम ने किसानों को एकबार फिर अपने कार्यालय में वार्ता के लिए बुलाया तथा किसानों की सातों धान लदी ट्रैक्टर ट्राली को मंडी समिति स्थित क्रय केंद्र पर तुलवा दिया। लेकिन, कुछ किसानों ने मंडी समिति स्थित मशीन द्वारा नमी मापने की मशीन में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की।