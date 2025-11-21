यूपी के 50000 किसानों के लिए खुशखबरी, फार्मर रजिस्ट्री होगी आसान

जागरण संवाददाता, अमरोहा। आधार व खतौनी में नाम व अन्य पता बेमेल होने की वजह से जो किसान फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए उम्मीद किरण जगी है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही ऐसे किसान अपने आधारकार्ड में अंकित नाम को खतौनी में दर्ज करवा सकेंगे।

राजस्व परिषद के आदेश जारी करते ही जिले के करीब 50 हजार किसानों की समस्या निस्तारित हो जाएगी। उनको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके बाद फार्मर रजिस्ट्री के आवेदन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।



सरकार ने जनपद में 1.98 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य कृषि विभाग को आवंटित किया है लेकिन, अभी तक 1,19,740 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री बनी है। चूंकि आधार से खतौनी में चढ़े नाम, पते आदि पुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी वजह से किसान आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

इससे फार्मर रजिस्ट्री बनाने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब राजस्व परिषद ने जनपद के ऐसे 50 हजार किसानों के मन में नई उम्मीद जगाई है। उसके द्वारा किसानों अपनी खतौनी में आधारकार्ड के अनुसार नाम संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रकि्रया चल रही है। हालांकि, अभी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसका आदेश जारी होते ही किसान फार्मर रजिस्ट्री को आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी भी करवा सकेंगे।



किसानों की डिजिटल डायरी है फार्मर रजिस्ट्री

सरकार ने एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए कदम उठाया है। इसमें किसान, उसकी जमीन का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखंड व उस पर बोई गई फसलों का विवरण डिजिटल रूप में संकलित किया जा रहा है।