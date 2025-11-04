हसनपुर में खेत से लापता हुए किसान का फंदे पर लटका मिला शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, हसनपुर : फसल की रखवाली करने के दौरान खेत से गायब हुए किसान का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। मुंह पर खून लगा होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव लुहारी खादर निवासी 50 वर्षीय किसान इंदर सिंह ने गांव के ही एक किसान का खेत ठेके पर ले रखा था। रविवार रात करीब आठ बजे वह घर से खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। सोमवार सुबह 10 बजे तक भी लौट कर वह घर नहीं पहुंचे। चिंता होने पर परिवार के लोगों ने उनका फोन मिलाया लेकिन, काल रिसीव नहीं होने पर चिंता और बढ़ गई।

पत्नी हर प्यारी देवी उन्हें देखने के लिए खेत पर पहुंची। खेत पर बने मचान पर किसान का मोबाइल और टार्च रखी मिली। वहीं, किसान की बाइक भी खेत पर खड़ी हुई थी। परिवार के लोगों ने दिनभर गांव में इधर-उधर उनकी तलाश की। परंतु, कोई सुराग नहीं लगने पर शाम को पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर गुमशुदी दर्ज कराने को पुलिस को तहरीर दी थी।

मंगलवार सुबह खेतों पर काम करने निकले किसानों को गांव से करीब आधा किमी दूर वन विभाग के जंगल में एक पेड़ पर किसान का शव फंदे पर लटका दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल गांव में सूचना दी। किसान की मृत्यु की सूचना मिलने पर मौके पर भीड़ जुट गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है।