    हसनपुर में खेत से लापता हुए किसान का फंदे पर लटका मिला शव, हत्या की आशंका

    By Rashid ChoudhryEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:50 AM (IST)

    हसनपुर में खेत की रखवाली करने गए किसान का शव पेड़ पर लटका मिला। मुंह पर खून होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    मौके पर जांच करती पुलि‍स

    जागरण संवाददाता, हसनपुर : फसल की रखवाली करने के दौरान खेत से गायब हुए किसान का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला है। मुंह पर खून लगा होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उधर मौके पर लोगों की भीड़ जमा है।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव लुहारी खादर निवासी 50 वर्षीय किसान इंदर सिंह ने गांव के ही एक किसान का खेत ठेके पर ले रखा था। रविवार रात करीब आठ बजे वह घर से खेत पर फसल की रखवाली करने गए थे। सोमवार सुबह 10 बजे तक भी लौट कर वह घर नहीं पहुंचे। चिंता होने पर परिवार के लोगों ने उनका फोन मिलाया लेकिन, काल रिसीव नहीं होने पर चिंता और बढ़ गई।

    पत्नी हर प्यारी देवी उन्हें देखने के लिए खेत पर पहुंची। खेत पर बने मचान पर किसान का मोबाइल और टार्च रखी मिली। वहीं, किसान की बाइक भी खेत पर खड़ी हुई थी। परिवार के लोगों ने दिनभर गांव में इधर-उधर उनकी तलाश की। परंतु, कोई सुराग नहीं लगने पर शाम को पत्नी ने कोतवाली पहुंचकर गुमशुदी दर्ज कराने को पुलिस को तहरीर दी थी।

    मंगलवार सुबह खेतों पर काम करने निकले किसानों को गांव से करीब आधा किमी दूर वन विभाग के जंगल में एक पेड़ पर किसान का शव फंदे पर लटका दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल गांव में सूचना दी। किसान की मृत्यु की सूचना मिलने पर मौके पर भीड़ जुट गई। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही है।

    किसान के मुंह पर खून के निशान दिखाई देने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, परिवार के लोग किसान की किसी से रंजिश होने की बात से इन्कार कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि किसान का फंदे पर शव लटका मिला है। पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी।

     

