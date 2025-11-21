Language
    यूपी में खेत को समतल करने के दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, किसान की दबकर मौत

    By Asif Ali Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    अमरोहा के बछरायूं में खेत समतल करते समय मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर-ट्राली में मिट्टी भरते समय यह हादसा हुआ, जिसमें किसान जयविंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिवार में मातम छाया हुआ है।

    संस, बछरायूं (अमरोहा)। खेत को समतल करने के दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    घटना थाना क्षेत्र के ग्राम चौहडपुर बगद की है। शुक्रवार को ग्राम निवासी जयविंद्र पुत्र रंजीत अपने खेत में मौजूद गड्ढों को भरने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली में मिट्टी भरकर उसे दूसरी जगह पर डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबकर जयविंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    मृतक की मौत से परिवार में चीत्कार मच गई। थानाध्यक्ष अमित सिंह तोमर ने बताया कि मृतक अपने खेत में ट्रैक्टर ट्राली के सहारे कार्य कर रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।