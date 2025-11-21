यूपी में खेत को समतल करने के दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, किसान की दबकर मौत

संस, बछरायूं (अमरोहा)। खेत को समतल करने के दौरान मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।



घटना थाना क्षेत्र के ग्राम चौहडपुर बगद की है। शुक्रवार को ग्राम निवासी जयविंद्र पुत्र रंजीत अपने खेत में मौजूद गड्ढों को भरने के लिए ट्रैक्टर-ट्राली में मिट्टी भरकर उसे दूसरी जगह पर डाल रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर पलट गई, जिसके नीचे दबकर जयविंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई।