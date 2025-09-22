Language
    पेट्रोल पंप पर 1 रुपये को लेकर हुआ विवाद, सेल्समैन ने पुलिस से बोला- साहब लूट हो गई

    By Saurav Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:09 PM (IST)

    मंडी धनौरा में एक पेट्रोल पंप पर एक रुपये के विवाद के बाद लूट की झूठी सूचना देने से पुलिस में हड़कंप मच गया। जांच में सूचना झूठी पाए जाने पर पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया और हंगामा करने वाले युवकों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

    पेट्रोल पंप पर एक रुपये को लेकर विवाद। जागरण

    संवाददाता सहयोगी, मंडी धनौरा । पेट्रोल पंप पर रविवार रात एक रुपये के लेन-देन को लेकर कहासुनी हुई। जिसके बाद हंगामा हुआ। फिर पुलिस को लूट की झूठी सूचना तक दे दी। जिस पर पुलिस विभाग में हलचल मच गई। जांच के दौरान सच्चाई का पता लगा तो होश उड़ गए। लूट की सूचना झूठी पाई गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है।

    ग्राम आजमपुर में जुल्फेकार अली का पेट्रोल पंप स्थित है। रविवार की रात चार युवक बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 151 रुपये का पेट्रोल डलवाया। उन्होंने यूपीआई के जरिए 150 रुपये का भुगतान किया। शेष एक रुपये को लेकर युवकों और सेल्समैन विकास के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के बाद युवक वहां से चले गए।

    सेल्समैन ने 112 नंबर कर दी कॉल

    इसके बाद सेल्समैन ने 112 नंबर पर काल कर पंप पर लूट की झूठी सूचना दे दी। सूचना मिलते ही शेरपुर चौकी व थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज व कैश का मिलान किया। जांच में लूट की घटना गलत पाई गई। सीसीटीवी में भी युवक व सेल्समैन से कहासुनी करते नजर आ रहे हैं। जिस पर पुलिस का पर चढ़ गया।

    लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को परेशान करने पर जमकर हड़काया। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि झूठी सूचना देने पर सेल्समैन विकास को गिरफ्तार कर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। वहीं पेट्रोल डलवाने के दौरान हंगामा करने वाले प्रीतम सहित अन्य युवकों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    लूट की झूठी सूचना देने के लगातार बढ़ रहे मामले

    थाना क्षेत्र में लोग बेवजह झूठी सूचनाएं देकर पुलिस को परेशान करने में जुटे हैं। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। बृहस्पतिवार को ग्राम फतेहउल्लापुर निवासी हरवेंद्र ने शराब के नशे में लूट की झूठी सूचना की पीआरवी को दी थी। झूठी सूचना देने पर हरवेंद्र के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई थी।