Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Facebook से दोस्ती कर दिल्ली में नौकरी लगवाने का दिया झांसा, फिर युवती से किया दुष्कर्म

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    अमरोहा में फेसबुक पर हुई दोस्ती में एक युवती नौकरी के झांसे में फंस गई। आरोपी ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। ब्लैकमेल करने पर युवती ने परिवार को बताया, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। फेसबुक से शुरु हुआ दोस्ती का सिलसिला नौकरी के भंवर में ऐसा डूबा कि भरोसे को तार-तार कर दिया। कारोबारी की बेटी को नौकरी का झांसा देकर युवक ने मिलने बुला लिया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसकी अश्लील वीडियो बना ली तथा फोटो भी खींच लिए। बाद में शाम होने पर कार से उतार कर चला गया। पहले तो युवती बदनामी के डर से चुप रही, लेकिन आरोपित ने ब्लैकमेल किया तो उसने स्वजन को बता दिया।

    यह मामला देहात थाना क्षेत्र में स्थित नगर से सटे एक मुहल्ले का है। यहां पर रहने वाले कारोबारी की बेटी परास्नातक तक पढ़ी है। अगस्त 2025 में युवती के फेसबुक अकाउंट पर वैभव त्यागी नाम के युवक की की रिक्वेस्ट आई थी। युवती ने उसे फेसबुक से जोड़ लिया तथा दोनो की बात होने लगी।

    इसी दौरान युवती ने नौकरी की बात शुरू की तो वैभव ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। दोनों ने मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को दे दिए। खुद को बिजनौर निवासी बताने वाले आरोपित ने कहा कि वह दिल्ली में नौकरी लगवा देगा।

    लिहाजा साक्षात्कार के लिए गाजियाबाद तक आना होगा। परंतु युवती ने दिल्ली या गाजियाबाद में नौकरी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दो नवंबर को युवती के पास वैभव त्यागी ने काल कर उसे बिजनौर के चांदपुर में नौकरी लगवाने की बात कहते हुए वहां बुला लिया। लिहाजा वह अमरोहा से चांदपुर जाने के लिए बस में सवार हो गई।

    अभी वह गांव फीना के पास ही पहुंची थी कि वैभव त्यागी ने काल कर उसे वहीं उतरने को कहा तथा कार लेकर पहुंच गया। वहां से दोनों कार में सवार होकर वापस नौगावां सादात की तरफ आ गए। आरोप है कि रास्ते में वैभव ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। युवती नौगावां सादात के गांव बादशाहपुर के पास इंटर कालेज तक होश में रही तथा उसके बाद बेहोश हो गई।

    आरोप है कि इस दौरान जंगल में ले जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए। युवती को होश आया तो वैभव ने किसी से बताने पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। शाम को लगभग चार बजे वह युवती को जोया में हाईवे पर छोड़ कर चला गया।

    पहले तो बदनामी के डर से युवती चुप रही, लेकिन वैभव ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जिस पर उसने अपनी माता तथा बहन को सारी घटना बताई। लिहाजा उन्होंने नौगावां सादात थाने में तहरीर दी थी। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि इस मामले प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल नंबर व फेसबुक आइडी के आधार पर आरोपित का पता लगाया जा रहा है।