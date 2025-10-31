Language
    बीमारी से परेशान पूर्व प्रधान ने गोली मारकर की आत्महत्या, लाइसेंसी रायफल से दिया घटना को अंजाम

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:51 PM (IST)

    बीमारी से परेशान एक पूर्व प्रधान ने अपनी लाइसेंसी रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वे लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे और इसी परेशानी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। बीमारी से परेशान पूर्व प्रधान ने लाइसेंसी रायफल से गोली मार कर आत्महत्या कर ली। फायर की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे स्वजन उन्हें लेकर अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस ने रायफल को कब्जे में ले लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।


    देहात थाना क्षेत्र के गांव हमीदपुरा में जगदीश सिंह का परिवार रहता है। वह गांव के प्रधान भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में सैनी सभा के जिलाध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही वह मंडी समिति में आढ़त भी चलाते थे। परिवार में पत्नी कमलेश देवी दो बेटे व एक बेटी है। बड़े बेटे अमित सैनी आढ़त पर पिता के साथ रहते हैं तथा छोटे बेटे योगेश सैनी रेलवे में गार्ड हैं। जबकि बेटी ज्योति की शादी हो चुकी है। जगदीश सिंह सैनी काफी समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे।

    उपचार भी चल रहा था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से परेशान रहते थे। शुक्रवार सुबह सोकर उठने के बाद वह टहल कर वापस लौटे तथा कमरे में चले गए। लगभग छह बजे उन्होंने कमरे में लाइसेंसी रायफल से गर्दन में गोली मार कर आत्महत्या कर ली। फायर की आवाज सुनकर स्वजन कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े थे।

    फौरन ही उन्हें लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। रायफल भी कब्जे में ले ली है।

    सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि जगदीश सिंह सैनी बीमारी के चलते परेशान रहते थे। बीमारी से परेशान होकर उन्होंने लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर आत्महत्या की है। इस मामले में कई कार्रवाई नहीं की गई है।