बीमारी से परेशान पूर्व प्रधान ने गोली मारकर की आत्महत्या, लाइसेंसी रायफल से दिया घटना को अंजाम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बीमारी से परेशान पूर्व प्रधान ने लाइसेंसी रायफल से गोली मार कर आत्महत्या कर ली। फायर की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे स्वजन उन्हें लेकर अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस ने रायफल को कब्जे में ले लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।





देहात थाना क्षेत्र के गांव हमीदपुरा में जगदीश सिंह का परिवार रहता है। वह गांव के प्रधान भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में सैनी सभा के जिलाध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही वह मंडी समिति में आढ़त भी चलाते थे। परिवार में पत्नी कमलेश देवी दो बेटे व एक बेटी है। बड़े बेटे अमित सैनी आढ़त पर पिता के साथ रहते हैं तथा छोटे बेटे योगेश सैनी रेलवे में गार्ड हैं। जबकि बेटी ज्योति की शादी हो चुकी है। जगदीश सिंह सैनी काफी समय से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे।