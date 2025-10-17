Language
    दिल्ली से त्योहार मनाने घर लौट रहे इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, दोस्त घायल

    By Asif Ali Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    हाईवे पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक इंजीनियरिंग छात्र की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों छात्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन शव को घर ले गए।  

    संवाद सूत्र, जागरण, डिडौली। हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और बुलेट पर सवार होकर घर लौट रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव को घर ले गए। वहीं, घायल का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    त्योहार मनाने के लिए लौट रहे थे घर

    फतेहपुर जिले के थाना धाता क्षेत्र के गांव कल्याणपुर ककरोली निवासी विकास शर्मा और नियाजुद्दीन दिल्ली के शेखूपुरा क्षेत्र में रहते हैं। दोनों छात्र दीपावली का त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे थे। उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था। गुरुवार रात करीब नौ बजे वह डिडौली पहुंचे तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बुलेट को टक्कर मार दी।

    टक्कर के बाद दोनों बाइक समेत डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में विकास शर्मा (24) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि नियाजुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी पहुंच गई। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जहां उसका उपचार चल रहा है। इधर, सूचना मिलने पर दोनों के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव घर लेकर चले गए। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।