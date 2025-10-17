दिल्ली से त्योहार मनाने घर लौट रहे इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, दोस्त घायल

संवाद सूत्र, जागरण, डिडौली। हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और बुलेट पर सवार होकर घर लौट रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव को घर ले गए। वहीं, घायल का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इधर, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

त्योहार मनाने के लिए लौट रहे थे घर फतेहपुर जिले के थाना धाता क्षेत्र के गांव कल्याणपुर ककरोली निवासी विकास शर्मा और नियाजुद्दीन दिल्ली के शेखूपुरा क्षेत्र में रहते हैं। दोनों छात्र दीपावली का त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे थे। उन्होंने हेलमेट भी पहना हुआ था। गुरुवार रात करीब नौ बजे वह डिडौली पहुंचे तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बुलेट को टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद दोनों बाइक समेत डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में विकास शर्मा (24) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि नियाजुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी पहुंच गई। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।