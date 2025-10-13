ट्रांसफार्मर से तार डालकर काटनवेस्ट कारखाने में बिजली चोरी, मालिक पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान शहर के काटनवेस्ट कारखाने में 27724 वाट की बिजली चोरी पकड़ी है। जिसके जुर्माना के रूप में करीब 25 लाख रुपये वसूले जाएंगे। विभाग ने आरोपित महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि शहर के मोहल्ला-393 नियर राजा अब्बास दरगाह के पास कमर जहां का काटनवेस्ट कारखाना है। जिस पर 22 किलोवाट का कनेक्शन था। विभाग को सूचना मिली थी कि कारखाना चोरी की बिजली से चल रहा है। शनिवार देर रात करीब 11 बजे टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया।

जिसमें पाया कि औद्योगिक परिसर पर स्वीकृत संयोजन के पास रखे ट्रांसफार्मर की एलटी साइड से अवैध रूप से कापर की 26 मीटर तीन तार अलग से जोड़कर स्टार्टर तक ले जाकर उपकरणों को चलाया जा रहा है। जिससे 27724 वाट की बिजली चोरी हो रही थी। जिसकी जुर्माना करीब 25 लाख रुपये वसूला जाएगा। बताया कि तार को जब्त कर आरोपित महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।