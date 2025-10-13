ट्रांसफार्मर से तार डालकर काटनवेस्ट कारखाने में बिजली चोरी, मालिक पर लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना
अमरोहा में एक काटनवेस्ट कारखाने में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में टीम ने 27724 वाट की बिजली चोरी पकड़ी है, जिस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने आरोपित महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में गठित टीम ने चेकिंग के दौरान शहर के काटनवेस्ट कारखाने में 27724 वाट की बिजली चोरी पकड़ी है। जिसके जुर्माना के रूप में करीब 25 लाख रुपये वसूले जाएंगे। विभाग ने आरोपित महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
कारखाना स्वामी से वसूला जाएगा 25 लाख का जुर्माना
प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि शहर के मोहल्ला-393 नियर राजा अब्बास दरगाह के पास कमर जहां का काटनवेस्ट कारखाना है। जिस पर 22 किलोवाट का कनेक्शन था। विभाग को सूचना मिली थी कि कारखाना चोरी की बिजली से चल रहा है। शनिवार देर रात करीब 11 बजे टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया।
जिसमें पाया कि औद्योगिक परिसर पर स्वीकृत संयोजन के पास रखे ट्रांसफार्मर की एलटी साइड से अवैध रूप से कापर की 26 मीटर तीन तार अलग से जोड़कर स्टार्टर तक ले जाकर उपकरणों को चलाया जा रहा है। जिससे 27724 वाट की बिजली चोरी हो रही थी। जिसकी जुर्माना करीब 25 लाख रुपये वसूला जाएगा। बताया कि तार को जब्त कर आरोपित महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है।
अधीक्षण अभियंता के साथ टीम में एसडीओ अजय कुमार, जेई राहुल गंगवार, पुनीत सोनी, परमेंद्र सिंह, संदीप कुमार, अतर सिंह, सुरेश व रामवीर आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।