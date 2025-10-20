Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Amroha News: दीपावली पर गंगा स्नान जा रहे श्रद्धालुओं का ई-रिक्शा पलटा, छह घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:22 PM (IST)

    अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जा रही महिलाओं से भरा एक ई-रिक्शा पौरारा ढाल पर पलट गया। इस हादसे में छह महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    राशिद चौधरी, हसनपुर। सोमवार को अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान करने जा रही महिलाओं से भरा ई-रिक्शा ढाल पर पलट गया। जिसमें सवार छह महिलाएं घायल हो गई। सोमवार सुबह हादसा रहरा में पौरारा ढाल पर हुआ।

     

    गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं का ई-रिक्शा पलटा, छह घायल

     

    आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव शीतला सराय निवासी महिलाएं दीपावली पर पूजा करने से पहले अमावस्या पर गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में ढाल पर ई-रिक्शा पलटने से सीमा देवी, भूरी देवी, मूर्ति देवी, रज्जो तथा पुष्पा घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहरा में भर्ती कराया। में सीमा, भूरी देवी तथा मूर्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    रहरा थाना क्षेत्र के गांव रहरा में पौरारा ढाल पर हुआ हादसा।

     

    थाना प्रभारी अतवीर सिंह चौहान का कहना है कि ई-रिक्शा पलटने से महिला श्रद्धालु घायल हो गए थे। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है।