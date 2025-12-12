चलती बस के आगे आकर खड़ा हो गया शराबी, ड्राइवर ने पहले बजाया हॉर्न फिर उतरकर 39 सेकंड में जड़े सात थप्पड़
उत्तर प्रदेश के गजरौला में हाईवे पर एक शराबी युवक ने जमकर तांडव मचाया। उसने बीच सड़क पर रोडवेज बस को रोकने की कोशिश की। बस चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गजरौला। हाईवे पर एक शराबी युवक ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया। राहगीरों ने जैसे ही यह नज़ारा देखा सांसें थम गईं, क्योंकि युवक अचानक से रोडवेज बस के सामने कूद गया और उसके आगे खड़ा होकर रोकने की कोशिश करने लगा। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोकी। चालक लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन युवक नहीं हटा। गुस्साए चालक ने नीचे उतर कर एक के बाद एक सात थप्पड़ जड़ दिए और उसे हटाया।
यह मामला नगर में हाईवे स्थित एक होटल के पास का है। शुक्रवार को करीब एक बजे के आसपास में शराब के नशे में धुत मुरादाबाद निवासी युवक बीच सड़क में लेट गया था। काफी देर तक उसने हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। जिसकी वजह से कई लोगों की बाइक भी फिसल गई थी।
इसी दौरान बरेली डिपो की रोडवेज बस मुरादाबाद की तरफ जा रही थी। युवक अचानक बस के आगे आकर खड़ा हो गया। चालक हार्न बजाता रहा, लेकिन युवक नहीं हटा। इसी बीच युवक चालक की खिड़की को पकड़ कर लटक गया। गुस्साए चालक ने उतर कर युवक को 39 सेकंड में एक के बाद एक सात थप्पड़ जड़ दिए। वहां मौजूद युवक ने इस घटनाक्रम का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं है। यदि कोई तहरीर देगा तो जांच की जाएगी।
