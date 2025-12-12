संवाद सूत्र, गजरौला। हाईवे पर एक शराबी युवक ने बीच सड़क पर जमकर तांडव मचाया। राहगीरों ने जैसे ही यह नज़ारा देखा सांसें थम गईं, क्योंकि युवक अचानक से रोडवेज बस के सामने कूद गया और उसके आगे खड़ा होकर रोकने की कोशिश करने लगा। चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोकी। चालक लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन युवक नहीं हटा। गुस्साए चालक ने नीचे उतर कर एक के बाद एक सात थप्पड़ जड़ दिए और उसे हटाया।



यह मामला नगर में हाईवे स्थित एक होटल के पास का है। शुक्रवार को करीब एक बजे के आसपास में शराब के नशे में धुत मुरादाबाद निवासी युवक बीच सड़क में लेट गया था। काफी देर तक उसने हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। जिसकी वजह से कई लोगों की बाइक भी फिसल गई थी।