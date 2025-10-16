पहले मिली रंगदारी की धमकी, अब डाॅ. हाशमी का फर्जी फेसबुक बनाया अकाउंट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अमरोहा का हाशमी परिवार अब साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गया है। साइबर अपराधियों ने ग्रुप के चेयरमैन डा. सिराजुद्दीन हाशमी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया है। खुद को सऊदी अरब में बताने वाले आरोपित लोगों को ढाई लाख रुपये भेजने का झांसा देकर उनके बैंक खाता की जानकारी मांग रहे है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतना ही नहीं साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है जोकि इंडोनेशिया का है। मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। कथित तौर पर एक अगस्त को गैंगस्टर लारेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बनकर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा का भाई राहुल गोदारा बनकर डा. सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे डा. बुरहान हाशमी को काल की थी। उनसे दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।

रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर नंबर की जांच की तो वह पुर्तगाल का निकला। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले की जांच ही कर रही है तथा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। परंतु अब नया मामला सामने आया है।

मंगलवार को साइबर अपराधियों ने डा. सिराजुद्दीन हाशमी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया। शहर के लोगों को जोड़ कर उनके खाते में ढाई लाख रुपये भेजने का झांसा दिया। खुद को डा. हाशमी बताते हुए चेटिंग में कहा कि वह फिलहाल सऊदी अरब में हैं तथा अमरोहा वापस आकर पैसे ले लेंगे।

पैसे भेजने के लिए क्यूआर कोड व बैंक खाता की जानकारी मांगी जा रही है। हालांकि कोई साइबर अपराधियों के झांसे में नहीं आया। कई लोगों ने जब आरोपित से मोबाइल नंबर मांगा तो उसने 6283151762968 मोबाइल नंबर भी दिया।

कहा कि यह नया नंबर लिया है। जांच में पता चला कि यह नंबर इंडोनेशिया का है। डा. हाशमी ने इस संबंध में साइबर थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

जून 2025 में भी बनाया था फर्जी फेसबुक अकाउंट डा. सिराजुद्दीन हाशमी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का यह पहला मामला नहीं है। साइबर अपराधियों ने जून 2025 में भी उनके नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया था। हालांकि उस समय डा. हाशमी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था।

परंतु बाद में कथित रूप से खुद को लारेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाले युवक द्वारा दी गई रंगदारी की धमकी के बाद अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। अब बनाया गया फेसबुक अकाउंट उर्दू भाषा में है तथा डीपी पर डा. हाशमी की फोटो भी लगी है। फिलहाल साइबर अपराधी द्वारा बनाए गए इस अकाउंट से नौ लोग ही जुड़े हैं।

अगस्त में मांगी गई थी दो करोड़ की रंगदारी अपराधियों ने अगस्त 2025 में हाशमी ग्रुप के चेयरमैन डा. सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे डा. बुरहान हाशमी को वाटसएप काल कर दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। काल करने वाले ने खुद को लारेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। कहा था कि वह गैंगस्टर रोहित गोदारा का भाई राहुल गोदारा है।

पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं उसने पांच दिन तक लगातार काल की थी। काल करने वाले के पास हाशमी परिवार की प्रत्येक जानकारी भी पहुंच रही थी। मसलन, उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने से लेकर कहीं आने जाने की जानकारी भी थी, जबकि जिस नंबर से काल आई थी वह पुर्तगाल का था।