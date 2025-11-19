महिला ने सिपाही पति समेत ससुराल के पांच लोगों पर दर्ज कराई FIR, दहेज में 20 लाख रुपये मांगने का आरोप
अमरोहा में एक महिला ने अपने सिपाही पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उससे 20 लाख रुपये की मांग की जा रही थी और विरोध करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। छह महीना पहले धूमधाम के साथ शादी हुई, लेकिन इस कम समय में ही दंपती के बीच विवाद होने लगा। विवाहिता का आरोप है कि पति व ससुराल वाले दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करते हैं। विरोध पर मारपीट करते हैं। बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। पति सिपाही है और धमकी देता है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर सिपाही पति समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
यह मामला देहात थाना क्षेत्र के गांव रामहट का है। यहां रहने वाले किसान जसवंत सिंह ने अपनी बेटी सोनिका की शादी 1 मार्च 2025 को मुरादाबाद जिले के कांठ थानाक्षेत्र के गांव पैगंबरपुर सुखवासी निवासी अक्षय कुमार के साथ की थी। अक्षय कुमार यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।
शादी के दौरान मायके वालों ने काफी दान-दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद तो दंपती ठीकठाक रहे। आरोप है कि बाद में ससुराल वालों के साथ ही पति का भी रवैया बदलने लगा। वह विवाहिता पर मायके से 20 लाख रुपये लाने का दबाव बनाते थे। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। हालांकि कई बार दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं सुधरा।
इस दौरान नौ अगस्त को ससुराल वालों ने मारपीट कर सोनिका को घर से निकाल दिया तो वह मायके पहुंच गई। बाद में देहात थाने में तहरीर दे दी। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि इस मामले में पति अक्षय ,देवर अखिलेश, ससुर शेर सिंह, सास माया देवी और ननद सिंपल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
