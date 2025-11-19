जागरण संवाददाता, अमरोहा। छह महीना पहले धूमधाम के साथ शादी हुई, लेकिन इस कम समय में ही दंपती के बीच विवाद होने लगा। विवाहिता का आरोप है कि पति व ससुराल वाले दहेज में 20 लाख रुपये की मांग करते हैं। विरोध पर मारपीट करते हैं। बाद में उसे घर से निकाल दिया गया। पति सिपाही है और धमकी देता है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर सिपाही पति समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।



यह मामला देहात थाना क्षेत्र के गांव रामहट का है। यहां रहने वाले किसान जसवंत सिंह ने अपनी बेटी सोनिका की शादी 1 मार्च 2025 को मुरादाबाद जिले के कांठ थानाक्षेत्र के गांव पैगंबरपुर सुखवासी निवासी अक्षय कुमार के साथ की थी। अक्षय कुमार यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है।