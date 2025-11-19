जागरण संवाददाता, अमरोहा। शादी की तारीख तय होने के बाद मंगेतर व उसके स्वजन ने दहेज की मांग रख दी। युवती के स्वजन ने दहेज देने से इनकार किया तो तय तारीख पर बरात नहीं लाए। बाद में बातचीत के लिए बुलाया तो मारपीट कर दी। अब इस मामले में अदालत के आदेश पर मंगेतर समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यह मामला रजबपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले किसान ने अपनी बेटी की शादी सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव इकौंदा निवासी जयवीर सिंह के साथ तय की थी। 10 मई 2025 को गोद भराई की रस्म भी पूरी हो गई तथा अक्तूबर में विवाह की बात तय कर ली।

आरोप है कि इसी दौरान जयवीर सिंह और स्वजन ने दहेज में बुलेट व दो लाख रुपये की मांग रख दी। युवती के स्वजन ने दहेज देने से इनकार किया तो मंगेतर व उसके स्वजन ने रिश्ता तोड़ दिया तथा तय तिथि पर बरात नहीं लाए थे। उसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत के लिए पंचायत बुलाई तो 9 सितंबर 2025 को आरोपित वहां पहुंचे तथा युवती के स्वजन के साथ मारपीट की। तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी तो पीड़ित ने अदालत की शरण ली थी।