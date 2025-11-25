Language
    Dog Attack In Amroha: बरात चढ़त में कुत्ते के हमले से मची खलबली, दो बच्चों समेत 10 लोगों को काटा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    अमरोहा के गजरौला में बरात चढ़त के दौरान एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला क्षेत्र में आवारा आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम बरात चढत के दौरान आवारा कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दिया। दो बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। ग्रामीणों ने जंगल में कुत्ते को तलाश भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    कुत्ते के हमले में 10 लोग घायल


    थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर शुमाली में सोमवार को लखमीचंद की पुत्री की बरात गांव शेरपुर से आई थी। दोपहर बाद बरात चढ़ रही थी। बराती व गांव के लोग बरात देख रहे थे। लगभग चार बजे एक कुत्ता बरात में आ गया तथा लोगों पर हमला कर दिया। उसने स्व.भूरे के छह वर्षीय पुत्र मयंक, विजेंद्र के 15 वर्षीय पुत्र रोहित, तीन वर्षीय गोलू, पूर्व प्रधान के भाई कमल सिंह, राशन डीलर कुलदीप व रवि के अलावा चार बरातियों को भी जख्मी कर दिया। घटना से बरात में हड़कंप मच गया।

    दो को जिला अस्पताल भेजा

    घायलों को सीएचसी लाया गया। जहां से मयंत व रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बाद में जंगल में काफी देर तक कुत्ते को तलाश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई अभियान नहीं चलवाया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं दूसरे स्थान पर छुड़वाने की मांग की है। बता दें कि पंद्रह दिन पहले भी गजरौला क्षेत्र में एक दिन में आवारा कुत्तों ने 70 लोगों पर हमला कर जख्मी किया था।