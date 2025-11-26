यूपी में एक आवारा कुत्ते ने मचाया ऐसा आतंक, बैक टू बैक 10 लोगों पर किया हमला 

संवाद सहयोगी, गजरौला। भीकनपुर शुमाली और नवादा के बाद थाना क्षेत्र के गांव चौबारा में आवारा कुत्ते ने एक के बाद एक 10 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। लगातार तीसरे दिन एक ही कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।क्योंकि तीन दिन के भीतर वह 25 लोगों को घायल कर चुका है। सभी घायलों को एंटी रैबीज लगवाया गया है। बावजूद इसके कुत्ते को कड़ने के मामले में सिस्टम लाचार साबित हो रहा है। सोमवार को बरात चढ़त के दौरान गांव भीकनपुर शुमाली में आवारा कुत्ते ने राशन डीलर समेत छह ग्रामीणों व चार बरातियों पर हमला कर घायल कर दिया था। उसके बाद मंगलवार को वही कुत्ता पास के गांव सुल्तानपुर मौलवी उर्फ नवादा में पहुंच गया था। यहां भी पांच ग्रामीणों पर कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया था।

दोनों खेत पर जा रहे थे। यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। कुत्ते ने ताराचंद के पुत्र रितिक, रिसाल के पुत्र बााबी, इमरत के पुत्र नन्हें, ईदा के पूत्र अयूब, तेजपाल के पुत्र कृष्ण समेत 10 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। कुत्ते के हमले की बात सारे गांव में फैल गई। हालांकि लोगों ने उसे तलाश भी किया, लेकिन वह जंगल में भाग गया। सभी घायलों ने सीएचसी पहुंच कर एंटी रैबीज लगवाई। इस घटना से तीनों गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना है।



अब बच्चों को बाहर भेजने के डर रहे ग्रामीण



भीकनपुर शुमाली, नवादा व चौबारा। इन तीन गांव में कुत्ते के आतंक से ग्रामीण दहशतजदा हैं। वह अब घरों से बच्चों को अकेला बाहर नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि तीन दिन के भीतर कुत्ता 25 लोगों पर हमला कर चुका है। चूंकि तीनों गांव की दूरी एक दूसरे से दो से ढाई किमी. की दूर है। ऐसे में ग्रामीणों का यही मानना है कि हमला करने वाला कुत्ता एक ही है। कुत्ते के हमले की घटनाओं के बाद भी अभी जिम्मेदार मौन हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुत्ते काटने की घटनाएं होने के बाद भी अधिकारी कुत्तों को पकड़वाने का कोई अभियान नहीं चलाया। लगता है कि विभागीय अफसरों को अभी और ऐसी घटनाओं का इंतजार है।



सीएचसी में लगी 80 एंटी रैबीज लगवाने को लगी भीड़



गजरौला: मंगलवार के अवकाश के बाद बुधवार में खुले नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ रही। चिकित्साधीक्षक डाा.योगेन्द्र सिंह ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध हैं। बुधवार को विभाग द्वारा दो सौ वैक्सीन और उपलब्ध करा दी गईं हैं। बुधवार को 80 एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए। जिसमें से 40 पुराने तथा 40 नए रोगी थे।