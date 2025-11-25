Language
    अमरोहा: गजरौला क्षेत्र में आवारा कुत्तों आतंक, बारात में कुत्तों का हमला, दस घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के भीकनपुर शुमाली गांव में बारात चढ़त के दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें दस लोग घायल हो गए। घटना के बाद बारात में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर कार्रवाई करने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला क्षेत्र में आवारा कुत्तों आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम बरात चढत के दौरान आवारा कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दिया। दो बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। ग्रामीणों ने जंगल में कुत्ते को तलाश भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर शुमाली में सोमवार को लखमीचंद की पुत्री की बरात गांव शेरपुर से आई थी। दोपहर बाद बरात चढ़ रही थी। बराती व गांव के लोग बरात देख रहे थे। लगभग चार बजे एक कुत्ता बरात में आ गया तथा लोगों पर हमला कर दिया।

    उसने स्व.भूरे के छह वर्षीय पुत्र मयंक, विजेंद्र के 15 वर्षीय पुत्र रोहित, तीन वर्षीय गोलू, पूर्व प्रधान के भाई कमल सिंह, राशन डीलर कुलदीप व रवि के अलावा चार बरातियों को भी जख्मी कर दिया। घटना से बरात में हड़कंप मच गया।

    घायलों को सीएचसी लाया गया। जहां से मयंत व रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बाद में जंगल में काफी देर तक कुत्ते को तलाश किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई अभियान नहीं चलवाया गया है। उन्होंने शासन प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं दूसरे स्थान पर छुड़वाने की मांग की है। बता दें कि पंद्रह दिन पहले भी गजरौला क्षेत्र में एक दिन में आवारा कुत्तों ने 70 लोगों पर हमला कर जख्मी किया था।

     