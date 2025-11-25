अमरोहा: गजरौला क्षेत्र में आवारा कुत्तों आतंक, बारात में कुत्तों का हमला, दस घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला क्षेत्र में आवारा कुत्तों आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम बरात चढत के दौरान आवारा कुत्ते ने लोगों पर हमला कर दिया। दो बच्चों समेत 10 लोग घायल हुए हैं। जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। ग्रामीणों ने जंगल में कुत्ते को तलाश भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर शुमाली में सोमवार को लखमीचंद की पुत्री की बरात गांव शेरपुर से आई थी। दोपहर बाद बरात चढ़ रही थी। बराती व गांव के लोग बरात देख रहे थे। लगभग चार बजे एक कुत्ता बरात में आ गया तथा लोगों पर हमला कर दिया।

उसने स्व.भूरे के छह वर्षीय पुत्र मयंक, विजेंद्र के 15 वर्षीय पुत्र रोहित, तीन वर्षीय गोलू, पूर्व प्रधान के भाई कमल सिंह, राशन डीलर कुलदीप व रवि के अलावा चार बरातियों को भी जख्मी कर दिया। घटना से बरात में हड़कंप मच गया।