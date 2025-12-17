Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अटल टावर, घंटाघर और तिरंगा झंडा 110 फिट का... आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- सैदनगली नगर पंचायत का विकास बुलंदियों की ओर

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    अमरोहा जनपद की नगर पंचायत सैदनगली विकास के मामले में हीरे की तरह चमक रही है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डा. केशव राव बलिराम हेडगेवार स्म ...और पढ़ें

    Hero Image

    कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम।

    संवाद सूत्र, जागरण, सैदनगली। जनपद अमरोहा की नवसृजित नगर पंचायत सैदनगली विकास के मामले में हीरे की तरह चमक रही है। यहां मंदिरों और सड़कों का विकास किसी से छिपा नहीं है। यह बात कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डॉ. केशव राव बलिराम हेडगवार स्मृति द्वार अथवा भगवत शरण शर्मा स्मृति द्वार का लोकार्पण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में कहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार स्मृति द्वार का लोकार्पण कार्यक्रम

    उन्होंने कहा कि यहां अटल टावर की ऊंचाई 110 फिट, घंटाघर की ऊंचाई 110 फिट और तिरंगे झंडे की ऊंचाई 110 फिट है। यह तीनों स्थान गवाही दे रहे हैं कि नगर पंचायत का विकास बुलंदियों की तरफ है। तीन करोड़ की लागत से बरात घर की स्थापना जनता की सुविधा के लिए की जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही है। हनुमान जी की 60 फिट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ऐसे कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए।

    आचार्य प्रमोद कृष्णम का किया स्वागत

    सहारनपुर से आए स्वामी दीपांकर जी महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म की उन्नति के लिए जातियों को समाप्त करना होगा। उन्होंने नगर पंचायत सैदनगली में डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में द्वार बनाने के नगर पंचायत बोर्ड के निर्णय की सराहना की। भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने अरविंद अरौड़ा विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वामी दीपांकर जी महाराज एवं आचार्य प्रमोद कृष्णम को स्मृति चिन्ह तथा शाल भेंटकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अभिनव कौशिक ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह द्वार नगर पंचायत सैदनगली को एक नई पहचान प्रदान करेगा।

    ये रहे मौजूद

    इस मौके पर विभाग परिचारक शरद कुमार, जिला संघचालक रणवीर सिंह, जिला प्रचारक योगेंद्र कुमार, जिला कार्यवाह होशियार सिंह, मनोज दास गुरु जी, नगर पालिका अध्यक्ष धनौरा प्रवीण अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष शरद गर्ग, अधिशासी अधिकारी सलिल भारद्वाज, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुंवरपाल खड़गवंशी, डा. पुनीत गुप्ता, दिवाकर पाण्डेय, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ चंद्रप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश खड़गवंशी आदि मौजूद रहे।