शादी से पहले दहेज में मांगा ट्रैक्टर-रोटावेटर और 50 हजार रुपये, अमरोहा में लड़का पक्ष की डिमांड से लड़की परेशान

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। सात माह पहले रिश्ता तय करने के बाद गोद भराई व शादी से पहली अन्य रस्में पूरी करने और शादी की तारीख निश्चित होने के बाद दहेज में ट्रैक्टर व रूटावेटर तथा पचास हजार रुपये की मांग कर रिश्ता तोड़ने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव रूद्रपुर निवासी रामकेश ने अपनी बेटी सुमन का रिश्ता करीब छह-सात माह पहले जनपद संभल के थाना रजपुरा के गांव सिंघौला दौलत निवासी एक युवक से तय किया था। शादी की तारीख 29 नवंबर 26 तय हुई थी।