कोर कटर से सड़क की कटिंग कर जांचे मानक, अलीगढ़ DM अविनाश कुमार ने परखी फोरलेन की क्वालिटी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। महरावल रेलवे स्टेशन से भुकरावली तक फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मंगलवार को डीएम अविनाश कुमार ने मौके पर पहुंचकर कोर कटर से सड़क का टुकड़ा कटवाया। उसकी गुणवत्ता की परख की। कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई।

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजीव पुष्कर को निर्देश दिए कि नवंबर के अंत तक हर हाल में काम पूरा होना चाहिए। अतिरिक्त संसाधन व मजदूर लगाकर काम पूरा कराने के लिए कहा। डीएम ने कोर कटर से सड़क की कटिंग कर जांचे मानक अधिशासी अभियंता ने बताया कि 36.91 करोड़ रुपये से 3.1 किलोमीटर लंबाई में इस फोरलेन मार्ग का निर्माण आकाशदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 65 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य नवंबर के अंत तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।