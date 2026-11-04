दीवाली गिफ्ट पाकर खिले चेहरे: अमरोहा के 1.64 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारकों को मुफ्त रिफिल की सौगात

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,64,159 लाभार्थियों को सरकार ने दीपावली का उपहार दिया है। उसने लाभार्थियों को मुफ्त गैस रिफिल की सौगात दी है। गरीब परिवारों के लोग गैस एजेंसियों पर जाकर इसका लाभ ले सकेंगे। सिलिंडर प्राप्त करने के बाद सब्सिडी उनके खातों में बाद में पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुफ्त गैस रिफिल की घोषणा की। कलक्ट्रेट सभागार में उनके कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कनेक्शन धारकों को दिखाई व सुनाया गया। इस बीच उनको गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए।

4.60 लाख गैस कनेक्शन धारक हैं जनपद में घरेलू गैस कनेक्शन धारकों की संख्या करीब 4.60 लाख है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 1,64,159 है। जिनमें से 1.30 लाख कनेक्शन धारक नियमित रिफिलिंग कराते हैं। बाकी कभी कभार ही गैस सिलिंडर लेते हैं। मौजूदा समय में करीब 970 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को निशुल्क गैस रिफिलिंग की घोषणा कर सबकी दीपावली को रोशन कर दिया है।

सभी उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिली मुफ्त गैस रिफिल की सौगात कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में धनौरा विधायक राजीव तरारा ने कहा कि उज्ज्वला योजना देश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। उसका लाभ प्रत्येक पात्र गृहणी तक पहुंचना चाहिए, ताकि किसी भी महिला को रसोई में ईंधन की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने गैस एजेंसी संचालकों से कहा कि उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को गैस रिफिल प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उन्हें अनावश्यक रूप से लाइन में न लगना पड़े।