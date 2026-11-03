मुजफ्फरपुर में गैस ब्लास्ट ने उजाड़ दी रोजी-रोटी, अब मुआवजे के लिए सड़क पर उतरे गोबरसही के दुकानदार

बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर। सोमवार को हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट ने गोबरसही-डुमरी रोड के कई दुकानदारों और परिवारों की जिंदगी की कमाई पर पानी फेर दिया। किसी की दुकान उजड़ गई तो किसी के घर और उसमें रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के बाद अब प्रभावित लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अपनी बर्बादी का मुआवजा मांगने के लिए मंगलवार को दुकानदारों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने गोबरसही चौक को जाम कर दिया।

दो दर्जन मकान-दुकानों को पहुंचा नुकसान सोमवार को गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद लगी आग से करीब दो दर्जन मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इसमें करोड़ों रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि उनकी वर्षों की मेहनत से खड़ी हुई दुकानें बर्बाद हो गईं। अब उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। दुकान से चलता था परिवार का खर्च दुकानदार प्रमोद कुमार, आमोद समेत अन्य लोगों ने बताया कि दुकानों से होने वाली कमाई से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई चलती थी। हादसे ने उनकी पूरी जमा-पूंजी खत्म कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ऐसे में नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। प्रभावित लोगों ने क्षतिग्रस्त दुकानों, मकानों और सामान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की।