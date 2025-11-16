'दिल्ली बम ब्लास्ट में सरकार का पूरी तरह फेल', अजय राय ने परिजनों से मिलकर की आर्थिक मदद की मांग
कांग्रेस नेता अजय राय ने दिल्ली बम ब्लास्ट पर सरकार को विफल ठहराया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिलकर आर्थिक सहायता की मांग की और सरकार से उचित मुआवजे की अपील की। राय ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
संवाद सूत्र, हसनपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना में सरकार का पूरी तरह फेलियर रहा है। दस घंटे तक आतंकी गाड़ी लिए घूम रहे थे। न कहीं चेकिंग हुई और न ही जांच एजेंसी को कोई सूचना मिली। जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनके परिवारों से लगातार मिल रहे हैं। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।
रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए हसनपुर निवासी लोकेश अग्रवाल के घर पहुंचे। उनके बेटे सौरभ अग्रवाल और गौरव अग्रवाल से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और सांत्वना दी। उनसे बातचीत कर दुख को बांटा।
उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद दी जाए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम श्रावस्ती में दिनेश मिश्रा, शामली में नौमान और मोहसिन के घर होकर आए हैं। हसनपुर में लोकेश अग्रवाल के स्वजन से मिले हैं। पूरा परिवार दुखी है।
बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल पूछने पर कहा कि आज मैं दुख में किसी के घर आया हूं। अभी मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि यह जो घटना घटित हुई है, बड़ी दुखद है। सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का काफिला गांव मंगरौला में मृतक अशोक गुर्जर के घर पहुंचा। यहां अशोक की पत्नी सुमन देवी, मां सोमवती, भाई सुभाष और उनके बच्चों से मिलकर घटना पर गहरा दुख प्रकट किया।
इस मौके पर पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली, जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया, पूर्व जिलाध्यक्ष तारिक मुहम्मद खां, चौधरी सुखराज सिंह, सचिन चौधरी, इरफान सैफी, जयपाल सिंह जाटव आदि मौजूद रहे।
