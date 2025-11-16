'दिल्ली बम ब्लास्ट में सरकार का पूरी तरह फेल', अजय राय ने परिजनों से मिलकर की आर्थिक मदद की मांग

संवाद सूत्र, हसनपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना में सरकार का पूरी तरह फेलियर रहा है। दस घंटे तक आतंकी गाड़ी लिए घूम रहे थे। न कहीं चेकिंग हुई और न ही जांच एजेंसी को कोई सूचना मिली। जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनके परिवारों से लगातार मिल रहे हैं। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली बम ब्लास्ट में मारे गए हसनपुर निवासी लोकेश अग्रवाल के घर पहुंचे। उनके बेटे सौरभ अग्रवाल और गौरव अग्रवाल से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और सांत्वना दी। उनसे बातचीत कर दुख को बांटा।

उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि दिल्ली धमाके में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद दी जाए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम श्रावस्ती में दिनेश मिश्रा, शामली में नौमान और मोहसिन के घर होकर आए हैं। हसनपुर में लोकेश अग्रवाल के स्वजन से मिले हैं। पूरा परिवार दुखी है।

बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल पूछने पर कहा कि आज मैं दुख में किसी के घर आया हूं। अभी मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि यह जो घटना घटित हुई है, बड़ी दुखद है। सरकार को तत्काल आर्थिक सहायता देनी चाहिए।