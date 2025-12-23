मोबाइल हैक कर किसान के खाते से 3.62 लाख रुपये निकाले, पुलिस ने दर्ज की FIR
संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। फोन काल व फर्जी मैसेज के जरिए भरोसा जीतकर खातों से रकम उड़ाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां साइबर ठग ने खुद को दोस्त बताकर युवक के खाते से 3.62 लाख रुपये निकाल लिए। इससे पहले उसने लिंक भेज कर मोबाइल हैक कर लिया था।
थाना क्षेत्र के ग्राम सुनगढ़ माफी में हारून सैफी का परिवार रहता है। उनका कहना है कि 23 अक्टूबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से काल आई थी। काल करने वाले ने खुद को उनका परिचित बताते हुए बातचीत शुरू की तथा विश्वास में ले लिया। वह उसे पहचान नहीं सके।
इसके बाद आरोपित ने उनके खाते में पैसे डालने का झांसा दिया व छह लाख रुपये ट्रांसफर करने का दावा करते हुए फर्जी मैसेज भी भेज दिया। कहा था कि खाते में गलत पैसे चले गए हैं। लिहाजा वह वापस कर दें। इसके लिए एक लिंक भेजा। जब हारून ने लिंक खोला तो उनका मोबाइल हैक हो गया।
हारून ने इसका ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में साइबर ठग ने उनके खाते से दो बार में 3.62 लाख रुपये निकाल लिए थे। बाद पीड़ित ने जब अपना खाता चेक किया तो उनके खाते से पैसे गायब थे। पीड़ित के अनुसार कुछ धनराशि बैंक खाते से व कुछ पैसा जनसेवा केंद्र के माध्यम से निकाला गया है।
पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि साइबर सेल की मदद से मामले की पड़ताल की जा रही है।
