भाई दौज से पहले बहन की मौत... हसनपुर में बुखार का प्रकोप, 17 वर्षीय लड़की ने तोड़ा दम

राशिद चौधरी, हसनपुर। पिछले कई दिनों से बुखार से जूझ रही छात्रा की शनिवार को हसनपुर से मेरठ ले जाते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई। वह दो भाइयों की इकलौती बहन थी। दीपावली के त्योहार से पहले इकलौती बेटी की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मचा है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव दौलतपुर कला निवासी जितेंद्र प्रजापति की 17 वर्षीय बेटी अंशु प्रजापति आदर्श इंटर कालेज कुटी दौलतपुर में कक्षा 11 में पढ़ती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ हायर सेंटर ले जाते हुए थोड़ा दम। छात्रा को पिछले कई दिन से बुखार आ रहा था। गांव में स्थानीय चिकित्सक से स्वजन उसका इलाज करा रहे थे। शनिवार को छात्रा की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे हसनपुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सक ने छात्रा की नाजुक हालत देखकर मेरठ रेफर कर दिया। स्वजन उसे मेरठ ले जा रहे थे लेकिन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।