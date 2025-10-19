भाई दौज से पहले बहन की मौत... हसनपुर में बुखार का प्रकोप, 17 वर्षीय लड़की ने तोड़ा दम
अमरोहा के हसनपुर में बुखार के चलते कक्षा 11 की एक छात्रा का निधन हो गया। छात्रा कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।
राशिद चौधरी, हसनपुर। पिछले कई दिनों से बुखार से जूझ रही छात्रा की शनिवार को हसनपुर से मेरठ ले जाते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई। वह दो भाइयों की इकलौती बहन थी। दीपावली के त्योहार से पहले इकलौती बेटी की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मचा है। हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव दौलतपुर कला निवासी जितेंद्र प्रजापति की 17 वर्षीय बेटी अंशु प्रजापति आदर्श इंटर कालेज कुटी दौलतपुर में कक्षा 11 में पढ़ती थी।
प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ हायर सेंटर ले जाते हुए थोड़ा दम।
छात्रा को पिछले कई दिन से बुखार आ रहा था। गांव में स्थानीय चिकित्सक से स्वजन उसका इलाज करा रहे थे। शनिवार को छात्रा की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे हसनपुर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। चिकित्सक ने छात्रा की नाजुक हालत देखकर मेरठ रेफर कर दिया। स्वजन उसे मेरठ ले जा रहे थे लेकिन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
इकलौती बहन थी अंशु
वह अपने दो भाइयों की बड़ी इकलौती बहन थी। गमगीन माहौल में गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर चिकित्सा अधीक्षक डा. धुर्वेंद्र सिंह का कहना है कि छात्रा की बुखार से मृत्यु के संबंध में जानकारी नहीं है। बुखार के अलावा कोई और बीमारी रही होगी।
