बाइक में टक्कर के बाद धू-धूकर जला केमिकल से भरा ट्रक, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
अमरोहा के गजरौला-हसनपुर मार्ग पर बाइक और केमिकल से भरे ट्रक की टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। बाइक सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ट्रक में भरे केमिकल की जांच की जा रही है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला हसनपुर मार्ग पर बुधवार रात करीब आठ बजे मनौटा गांव में बाइक में टक्कर लगने के बाद केमिकल लदे ट्रक में आग लग गई। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में आग की तेज लपटों से गांव में अफरा तफरी मच गई। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों व पुलिस ने आग पर काबू पाया।
गजरौला से हसनपुर की ओर जा रहे ट्रक की विपरीत दिशा से आई बाइक से टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार कमाल खान निवासी सिहाली जागीर गंभीर रूप से घायल हो गए। वह गजरौला से घर की तरफ जा रहे थे। टक्कर लगने के बाद कमाल खान दूसरी तरफ जा गिरे तथा बाइक ट्रक में फंस कर घिसटती हुई चली गई।
बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और टक्कर के चंद मिनट बाद बाइक घिसटने से निकली चिंगारी से पहले बाइक तो बाद में ट्रक में आग लग गई। ट्रक में केमिकल के ड्रम भरे हुए थे] जिन्होंने आग में घी का काम किया और देखते ही देखते आपकी तेज लपटों ने मार्ग को घेर लिया।
सड़क के दोनों और वाहनों के पहिए थम गए। उधर गांव में सड़क किनारे के दुकानदारों और घर वालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही हसनपुर पुलिस फायर ब्रिगेड की दो मशीन लेकर मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग बुझाई।
आग में बाइक और ट्रक पूरी तरह से जल गया है। ट्रक कहां से कहां जा रहा था इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि बाइक की टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी है।
ट्रक में केमिकल के ड्रम भरे हुए थे। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। जिसका गजरौला में इलाज चल रहा है। ट्रक में कौन से का केमिकल भरा था, इसकी जानकारी की जा रही है।
