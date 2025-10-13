Language
    यूपी के इस शहर में जमीन खरीदना हुआ महंगा:  क्या हैं नई दरें, देखिए पूरी डिटेल

    By Rahul Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    अमरोहा में जमीन खरीदना अब महंगा होगा, क्योंकि नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। जिलाधिकारी ने कुछ संशोधनों के साथ नई दरों को मंजूरी दी है, जिसके तहत कृषि भूमि की दरें 10-15% और आवासीय भूमि की दरें 20-25% तक बढ़ गई हैं। निबंधन विभाग ने सभी तहसीलों को नए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। ये बदलाव शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदना सोमवार से महंगा हो जाएगा। प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां निस्तारित करने के बाद जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नई दरों में कुछ राहत दी है और उनको लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है।

    डीएम का अनुमोदन मिलते ही निबंधन विभाग ने चारों तहसीलों में स्थित उपनिबंधन कार्यालयों को नई दरों के हिसाब से स्टांप शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।

     

    कृषि की जमीन 10 से 15 व आवासीय 20 से 25 फीसद तक हुई महंगी

    हर साल शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। जिसे देखते हुए ही निबंधन विभाग जमीन के सर्किल रेट का निर्धारण करता है। आवासीय कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल विकास, लोकेशन के साथ-साथ सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से सर्किल रेट की दरें निर्धारित होती हैं। पिछले दो सालों से लगातार सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया जा रहा है।

     

    आपत्तियां निस्तारण करने के बाद डीएम ने डीएम ने नई दरों को दी हरी झंडी

    गत अगस्त माह में विभाग ने सर्वेक्षण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 व शहर में 30 से 25 फीसद तक सर्किल रेट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। सर्किल रेट की नई प्रस्तावित दरों पर प्रशासन ने 29 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां मांगी थी। इस दौरान केवल दस आपत्तियां ही दर्ज हुई थीं। इनमें सबसे अधिक पांच आपत्ति व सुझाव अमरोहा सदर तहसील व तीन हसनपुर व एक-एक नौगांवा सादात व मंडी धनौरा से दर्ज कराई गई थी।

    एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने सभी का पक्ष जानने के बाद आपत्तियों को निस्तारित कर दिया था। डीएम ने प्रस्तावित दरों में कुछ संशोधन कर लोगों को राहत दी है। कृषि की जमीन पर 10 से 15 व आवासीय पर 20 से 25 प्रतिशत दरें निर्धारित की हैं और नई दरों की सूची को लागू करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। सोमवार से नई दरें जनपदभर में लागू हो जाएंगी।


    आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नई दरों की प्रस्तावित सूची में आंशिक संशोधन करते हुए लोगों को राहत दी गई है। जिलाधिकारी का अनुमोदन मिल गया है और नए सर्किल रेट की दरें सोमवार से लागू हो जाएंगी। इसके बारे में सभी उपनिबंधन कार्यालयों को अवगत करा दिया गया है। अनूप सिन्हा, एआईजी स्टांप।


    क्षेत्र का नाम- कृषक भूमि की नई दरें प्रति वर्ग मीटर, वाणिज्यिक की नई दरें प्रति वर्ग मीटर

     

    1. अमरोहा में धनौरा रोड पर दाऊद सराय मोड़ से राबीएम डिग्री कालेज तक पड़ने वाले समस्त गांव व मुहल्लों में ( अमरोहा बाहर चुंगी, निजामपुर गर्वी) ,सेंटमेरी स्कूल तक। 18000 -30000
    2. जयओमनगर से बाईपास होते हुए कैलसा रोड तक आजाद रोड से कृष्णा बाल मंदिर स्कूल होते हुए कैलसा बाईपास रोड तक पड़ने वाले मुहल्लों छेवड़ा, तकिया मोतीशाह, हयातनगर तक। 22500-37500
    3. कैलसा बाईपास रोड से कांकर सराय रेलवे क्रासिंग गेट होते हुए कांकर सराय चौराहे तक पड़ने वाले मुहल्ले तकिया मोती शाह, अमरोहा खास बाहर चुंगी, अमरोहा खास अंदर चुंगी तक। 12500-19500
    4. लकड़ा चौराहे से बिजनौर रोड स्थित वासुदेव मोड़ से वासुदेव होते हुए कुरैशी से तहसील होते हुए बाबा ज्वैलर्स मोड़ तक पड़ने वाले मुहल्ला लकड़ा, शाहअली सराय, कुरैशी तक। 40700-67500
    5. लेमन ड्रप मैरिज होम से अमरोहा बाहर चुंगी की अंतिम सीमा तक। 15000-22500
    6. बिजनौर रोड से गुलड़िया रोड पर स्थित मंडी परिषद से नवीन तहसील चौराहे कमरुद्दीन की मढैया, रफातपुरा तक।
    7. 27000-45000
    8. लकड़ा चौराहे से धनौरा रोड स्थित दाऊद सराय रोड तक पड़ने वाले मुहल्ला लकड़ा तक। 31500.54000
    9. डबल फाटक से बिजनौर रोड कलक्ट्रेट बाईपास रोड तिराहा एसपी आफिस तक ( जोया मुख्य मार्ग)
    10. पड़ने वाले गांव व मुहल्ले बदावाला, खालसा, कुंदननगर, सिटी होम्स तक। 37500.60000
    11. ब्लॉक कार्यालय से पोस्टमार्टम हाउस व बाहर चुंगी सीमा में पड़ने वाले गांव व मुहल्लों तक। 18000-30000
    12. गांधी मूर्ति तिराहे से आजाद रोड आंबेडकर पार्क तक आजाद रोड से बेगम सराय कलां व खुर्द होते हुए मुख्य बाजार तक पड़ने वाले मुहल्ले पीरगढ़, दानिशमंदान, बेगम सराय कलां, बेगम सराय खुर्द तक। 46500-78200




    क्षेत्र का नाम... कृषक भूमि की पुरानी दरें ... वाणिज्यिक भूमि की पुरानी दरें


    बिजनौर रोड पर निशा पैलेस के बाद रोड के किनारे लकड़ा चौराहे तक। 36000−54000
    डबल फाटक से गफ्फार पैट्रोल पंप चौराहे तक। 30000-480000
    वासुदेव मोड़ से बिजनौर रोड तक लेमन ड्रॉप मैरिज होम तक - 25200-43200
    गांधी मूर्ति तिराहे से आजाद रोड तक अबेडकर पार्क, आजाद रोड से बेगम सराय कला व खुर्द होते हुए मेन बाजार तक - 37200-62500
    आजाद रोड स्थित आंबेडकर पार्क से मंडी चौब चौराहे तक - 44500-74500
    मंडी चौब चौराहे से मुरादाबादी गेट होते हुए ब्लॉक कार्यालय तक मंडी चौब चौराहे से स्टेट बैंक तिराहे तक 41000- 62500