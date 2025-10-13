यूपी के इस शहर में जमीन खरीदना हुआ महंगा:  क्या हैं नई दरें, देखिए पूरी डिटेल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीदना सोमवार से महंगा हो जाएगा। प्रस्तावित दरों पर आपत्तियां निस्तारित करने के बाद जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने नई दरों में कुछ राहत दी है और उनको लागू करने के लिए हरी झंडी दे दी है।

डीएम का अनुमोदन मिलते ही निबंधन विभाग ने चारों तहसीलों में स्थित उपनिबंधन कार्यालयों को नई दरों के हिसाब से स्टांप शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। कृषि की जमीन 10 से 15 व आवासीय 20 से 25 फीसद तक हुई महंगी



हर साल शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास हो रहा है। जिसे देखते हुए ही निबंधन विभाग जमीन के सर्किल रेट का निर्धारण करता है। आवासीय कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल विकास, लोकेशन के साथ-साथ सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से सर्किल रेट की दरें निर्धारित होती हैं। पिछले दो सालों से लगातार सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया जा रहा है।

आपत्तियां निस्तारण करने के बाद डीएम ने डीएम ने नई दरों को दी हरी झंडी



गत अगस्त माह में विभाग ने सर्वेक्षण के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 व शहर में 30 से 25 फीसद तक सर्किल रेट बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। सर्किल रेट की नई प्रस्तावित दरों पर प्रशासन ने 29 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां मांगी थी। इस दौरान केवल दस आपत्तियां ही दर्ज हुई थीं। इनमें सबसे अधिक पांच आपत्ति व सुझाव अमरोहा सदर तहसील व तीन हसनपुर व एक-एक नौगांवा सादात व मंडी धनौरा से दर्ज कराई गई थी।

एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने सभी का पक्ष जानने के बाद आपत्तियों को निस्तारित कर दिया था। डीएम ने प्रस्तावित दरों में कुछ संशोधन कर लोगों को राहत दी है। कृषि की जमीन पर 10 से 15 व आवासीय पर 20 से 25 प्रतिशत दरें निर्धारित की हैं और नई दरों की सूची को लागू करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। सोमवार से नई दरें जनपदभर में लागू हो जाएंगी।



