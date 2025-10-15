भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ध्वस्त, प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से मची खलबली

जागरण टीम, अमरोहा। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने मंगलवार को गंगेश्वरी गांव में भाजपा नेता के भाई के द्वारा सरकारी भूमि में अवैध निर्माण कर बनाई जा रहीं दुकानों पर बुलडोजर चलाकर आंशिक भाग को ध्वस्त करा दिया है। शेष अवैध कब्जा स्वयं हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर कराया जा रहा था दुकानों का निर्माण





गंगेश्वरी निवासी भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल देव त्यागी के बडे़ भाई अश्वनी त्यागी गंगेश्वरी से पथरा को जाने वाले मार्ग पर अपने आवास के पास दुकानों का निर्माण करा रहे थे। मंगलवार को दोपहर बाद नायब तहसीलदार मनोज कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक ओमकार सिंह, लेखपाल जितेंद्र पाल व पुलकित कुमार की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। टीम ने निर्माणाधीन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर आंशिक भाग को ध्वस्त करा दिया है।