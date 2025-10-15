Language
    भाजपा नेता के भाई की अवैध दुकानें ध्वस्त, प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से मची खलबली

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:12 AM (IST)

    अमरोहा के गंगेश्वरी गांव में, उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने भाजपा नेता के भाई द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए जा रहे अवैध दुकानों के कुछ भाग को बुलडोजर से गिरा दिया। नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण के कारण यह कार्रवाई की गई। बाकी निर्माण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। भाजपा नेता ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया है।

    सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर कराया जा रहा था दुकानों का निर्माण

    जागरण टीम, अमरोहा। उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने मंगलवार को गंगेश्वरी गांव में भाजपा नेता के भाई के द्वारा सरकारी भूमि में अवैध निर्माण कर बनाई जा रहीं दुकानों पर बुलडोजर चलाकर आंशिक भाग को ध्वस्त करा दिया है। शेष अवैध कब्जा स्वयं हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।

    गंगेश्वरी निवासी भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विशाल देव त्यागी के बडे़ भाई अश्वनी त्यागी गंगेश्वरी से पथरा को जाने वाले मार्ग पर अपने आवास के पास दुकानों का निर्माण करा रहे थे। मंगलवार को दोपहर बाद नायब तहसीलदार मनोज कुमार के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक ओमकार सिंह, लेखपाल जितेंद्र पाल व पुलकित कुमार की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। टीम ने निर्माणाधीन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर आंशिक भाग को ध्वस्त करा दिया है।

    दो दिन की दी मोहलत

     

    नायब तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि दुकानों का निर्माण सरकारी भूमि में अवैध रूप से कराया जा रहा है। शेष निर्माण हटाने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। उधर भाजपा नेता विशाल देव त्यागी का कहना है कि जिस भूमि में दुकानों का निर्माण चल रहा है। वह भूमि करीब पचास वर्ष से उनके परिवार के कब्जे में रही है। नोटिस दिए बगैर निर्माणाधीन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आला अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखेंगे।