Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में BLO घर-घर जाकर करेंगे 13.6 मतदाताओं की जांच, इन लोगों की तैयार होगी लिस्ट

    By Rahul Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 13.6 लाख मतदाताओं के घरों पर जाकर उनकी जांच करेंगे। इस दौरान एक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस कवायद का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। यह प्रक्रिया चुनाव को निष्पक्ष बनाने में मदद करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    BLO घर-घर जाकर करेंगे 13.6 मतदाताओं की जांच।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू हो गया। चारों विधानसभा क्षेत्र अमरोहा, हसनपुर, मंडी धनौरा व नौगावां सादात के 13,63,488 मतदाताओं का बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे ने कई केंद्रों का निरीक्षण कर अभियान का जायजा लिया। साथ ही बीएलओ को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य होना है। बीते दिन ही सभी विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ काे काम से संबंधित सामग्री व गणना प्रपत्र आदि उपलब्ध करवा दिए थे। मंगलवार को भी तमाम बीएलओ ने तहसील पहुंचकर सामग्री प्राप्त करते हुए घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा।

    इसके अलावा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण/पुर्नव्यस्थापन का कार्य भी इस बीच होगा। ड्राफ्ट रोल की तैयारी पांच से 18 दिसंबर तक की जाएगी और मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नौ दिसंबर को होगा। घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच के दौरान बीएलओ अनुपस्थित/मृतक/शिफ्टेड/डुप्लीकेट मतदाता का श्रेणीवार चिन्हांकन करेंगे। इसके बाद अलग मतदेय स्थलवार सूचियां तैयार करेंगे।

    दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम सदर व तहसीलदार सदर वीएस दुबे ने मुहल्ला बटवाल, कोट, अहमदनगर, चौक आदि का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों को परखा। साथ ही लोगों से भी इस काम में सहयोग की अपील की। इस मौके पर लेखपाल सचिन यादव, सौरभ सचान, प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे।

    विधानसभा का नाम पुरुष महिला अन्य कुल मतदाता
    मंडी धनौरा 184725 163974 22 348721
    नौगावां सादात 174490 156920 05 331415
    अमरोहा 164189 148223 04 312416
    हसनपुर 189817 163330 18 370936