यूपी के इस जिले में BLO घर-घर जाकर करेंगे 13.6 मतदाताओं की जांच, इन लोगों की तैयार होगी लिस्ट
उत्तर प्रदेश के एक जिले में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 13.6 लाख मतदाताओं के घरों पर जाकर उनकी जांच करेंगे। इस दौरान एक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस कवायद का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। यह प्रक्रिया चुनाव को निष्पक्ष बनाने में मदद करेगी।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्य शुरू हो गया। चारों विधानसभा क्षेत्र अमरोहा, हसनपुर, मंडी धनौरा व नौगावां सादात के 13,63,488 मतदाताओं का बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे ने कई केंद्रों का निरीक्षण कर अभियान का जायजा लिया। साथ ही बीएलओ को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।
जिले में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य होना है। बीते दिन ही सभी विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ काे काम से संबंधित सामग्री व गणना प्रपत्र आदि उपलब्ध करवा दिए थे। मंगलवार को भी तमाम बीएलओ ने तहसील पहुंचकर सामग्री प्राप्त करते हुए घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया। यह अभियान चार दिसंबर तक चलेगा।
इसके अलावा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण/पुर्नव्यस्थापन का कार्य भी इस बीच होगा। ड्राफ्ट रोल की तैयारी पांच से 18 दिसंबर तक की जाएगी और मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नौ दिसंबर को होगा। घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच के दौरान बीएलओ अनुपस्थित/मृतक/शिफ्टेड/डुप्लीकेट मतदाता का श्रेणीवार चिन्हांकन करेंगे। इसके बाद अलग मतदेय स्थलवार सूचियां तैयार करेंगे।
दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम सदर व तहसीलदार सदर वीएस दुबे ने मुहल्ला बटवाल, कोट, अहमदनगर, चौक आदि का निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों को परखा। साथ ही लोगों से भी इस काम में सहयोग की अपील की। इस मौके पर लेखपाल सचिन यादव, सौरभ सचान, प्रशांत कुमार आदि मौजूद रहे।
|विधानसभा का नाम
|पुरुष
|महिला
|अन्य
|कुल मतदाता
|मंडी धनौरा
|184725
|163974
|22
|348721
|नौगावां सादात
|174490
|156920
|05
|331415
|अमरोहा
|164189
|148223
|04
|312416
|हसनपुर
|189817
|163330
|18
|370936
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।