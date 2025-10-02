'तुम्हें जान से मार देंगे या फिर रोड एक्सीडेंट कर देंगे', भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कस्बा सैदनगली निवासी अभिनव कौशिक भाजपा के जिला महामंत्री हैं तथा उनकी भाभी डा. अनुकृति चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं।

अभिनव कौशिक का कहना है कि छह माह पहले उनके घर पर कुछ अज्ञात लोग आए थे जो उनके पर्सनल वाहन और घर की वीडियो बनाकर ले गए थे। 21 सितंबर को उनके फोन पर अज्ञात नंबर से फोन आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे या फिर रोड एक्सीडेंट कर देंगे।