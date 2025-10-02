Language
    'तुम्हें जान से मार देंगे या फिर रोड एक्सीडेंट कर देंगे', भाजपा नेता को मिली जान से मारने की धमकी

    By Saurav Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:29 AM (IST)

    भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौशिक ने बताया कि छह महीने पहले उनके घर और गाड़ी की वीडियो बनाई गई थी। उनका मानना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें यह धमकी मिली है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    भाजपा जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को मिली जान से मारने की धमकी

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कस्बा सैदनगली निवासी अभिनव कौशिक भाजपा के जिला महामंत्री हैं तथा उनकी भाभी डा. अनुकृति चौधरी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं।

    अभिनव कौशिक का कहना है कि छह माह पहले उनके घर पर कुछ अज्ञात लोग आए थे जो उनके पर्सनल वाहन और घर की वीडियो बनाकर ले गए थे। 21 सितंबर को उनके फोन पर अज्ञात नंबर से फोन आया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे या फिर रोड एक्सीडेंट कर देंगे।

    पीड़ित अभिनव कौशिक का कहना है कि वह राजनीतिक व्यक्ति हैं। राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ही उन्हें हत्या करने की धमकी दी गई है। उल्लेखनीय है कि अभिनव कौशिक के बड़े भाई अभिषेक कौशिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में ओएसडी भी रह चुके हैं।

    थाना प्रभारी विकास सहरावत का कहना है कि भाजपा नेता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपित को गिरफ्तार कर जल्द राजफाश किया जाएगा।