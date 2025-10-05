मीट फैक्ट्री के पास झाड़ियों में छिपाकर रखते थे चोरी की बाइक, पुलिस ने इस तरकीब से किया गिरफ्तार

अमरोहा के नौगावां सादात पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार कर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का एक सदस्य फरार हो गया। पकड़े गए चोरों से चोरी की नौ बाइक बरामद हुई हैं। ये गिरोह अमरोहा और बिजनौर से बाइक चोरी कर सुनसान जगहों पर छिपा देते थे और बाद में बेच देते थे।

जागरण संवाददाता, अमरोहा । नौगावां सादात पुलिस ने दो चोर दबोचकर बाइक चोर गिरोह का राजफाश किया है। जबकि गैंग का एक सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए सदस्यों के कब्जे से चोरी की नौ बाइक बरामद की हैं। ये गिरोह चोरी करने के बाद बाइक को सस्ते दामों में बेच देता था। ऐसा करने से पहले सूनसान इलाके में बंद पड़ी एक मीट फैक्ट्री के पास घनी झाड़ियों में कई दिन तक बाइक छिपाकर रखते थे।

रविवार को गैंग का राजफाश करते हुए एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जिले से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। इस बाबत सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में लगातार प्रभावी चेकिंग करते रहने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में शनिवार थाना नौगावां सादात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस टीम को साथ लेकर बीलना पुल चौराहे से सैला की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

संदिग्ध बाइक सवारों को रोका इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध लगने पर दो बाइक पर सवार दो युवकों को रोक लिया। पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम नजाकत अली निवासी मोहल्ला कुरैशी गली नंबर सात तो वहीं दूसरे ने मोहम्मद यूसुफ निवासी तकिया मोती शाह थाना अमरोहा नगर बताया। दोनों के पास मिलीं बाइक जांच की तो वह चोरी की निकली। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।

इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर थाना क्षेत्र के ही गांव फरीदपुर इम्मा में एक बंद पड़ी मीट फैक्ट्री के पास बाग किनारे झाड़ियों में छिपी चोरी की सात और बाइक बरामद की। यहां निगरानी में मौजूद गिरोह का तीसरा सदस्य पुलिस टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा।