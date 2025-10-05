Language
    मीट फैक्ट्री के पास झाड़ियों में छिपाकर रखते थे चोरी की बाइक, पुलिस ने इस तरकीब से किया गिरफ्तार

    By Asif Ali Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:53 PM (IST)

    अमरोहा के नौगावां सादात पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार कर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का एक सदस्य फरार हो गया। पकड़े गए चोरों से चोरी की नौ बाइक बरामद हुई हैं। ये गिरोह अमरोहा और बिजनौर से बाइक चोरी कर सुनसान जगहों पर छिपा देते थे और बाद में बेच देते थे।

    Hero Image
    बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की नौ बाइक बरामद। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा । नौगावां सादात पुलिस ने दो चोर दबोचकर बाइक चोर गिरोह का राजफाश किया है। जबकि गैंग का एक सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए सदस्यों के कब्जे से चोरी की नौ बाइक बरामद की हैं। ये गिरोह चोरी करने के बाद बाइक को सस्ते दामों में बेच देता था। ऐसा करने से पहले सूनसान इलाके में बंद पड़ी एक मीट फैक्ट्री के पास घनी झाड़ियों में कई दिन तक बाइक छिपाकर रखते थे।

    रविवार को गैंग का राजफाश करते हुए एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जिले से बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। इस बाबत सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में लगातार प्रभावी चेकिंग करते रहने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में शनिवार थाना नौगावां सादात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार पुलिस टीम को साथ लेकर बीलना पुल चौराहे से सैला की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

    संदिग्ध बाइक सवारों को रोका

    इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध लगने पर दो बाइक पर सवार दो युवकों को रोक लिया। पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम नजाकत अली निवासी मोहल्ला कुरैशी गली नंबर सात तो वहीं दूसरे ने मोहम्मद यूसुफ निवासी तकिया मोती शाह थाना अमरोहा नगर बताया। दोनों के पास मिलीं बाइक जांच की तो वह चोरी की निकली। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकार कर ली।

    इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर थाना क्षेत्र के ही गांव फरीदपुर इम्मा में एक बंद पड़ी मीट फैक्ट्री के पास बाग किनारे झाड़ियों में छिपी चोरी की सात और बाइक बरामद की। यहां निगरानी में मौजूद गिरोह का तीसरा सदस्य पुलिस टीम को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा।

    चोरी की नौ बाइक बरामद

    एसपी ने बताया कि दोनों के कब्जे से चोरी की नौ बाइक बरामद हुई हैं। फरार आरोपी नईम है जो बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा राजा का ताजपुर का रहने वाला है। ये तीनों शातिर वाहन चोर हैं जो अमरोहा के अलावा बिजनौर जिले से दो पहिया वाहनों की चोरी करते हैं। बीते दिनों नौगावां सादात क्षेत्र से चोरी की गईं चार बाइक भी बरामद हुई हैं। बाइक चोरी करने के बाद ये उन्हें सूनसान जगह में झाड़ियों के बीच छिपा देते थे। मौका मिलने पर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे।